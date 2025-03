Una terribile notizia ha sconvolto il mondo del calcio. La Serie A è in lutto per la morte di un calciatore, che si è spento ad appena 32 anni. Purtroppo non è riuscito a superare con successo la gravissima malattia che lo aveva colpito, parliamo di un tumore ai polmoni che aveva scoperto nel 2021. Dopo aver saputo della diagnosi di cancro, aveva dovuto fermarsi improvvisamente per curarsi.

In questi anni ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere, ma purtroppo il calcio di Serie A è in lutto per aver perso una figura di rilievo. Anche in Italia la morte di questo calciatore ha lasciato tutti senza parole, visto che per un brevissimo periodo di tempo era stato acquistato da uno dei principali club calcistici nostrani.

Leggi anche: Calcio in lutto, choc per l’improvvisa scomparsa del calciatore: l’annuncio della famiglia





Calcio di Serie A in lutto per la morte del calciatore: aveva 32 anni

A perdere la vita è stato il calciatore Nico Hidalgo, classe 1992, che nel 2014 era stato comprato dalla Juventus senza però mai scendere in campo. Era stato dato in prestito alla compagine spagnola del Granada, che lo ha ricordato così: “Nico Hidalgo ci ha lasciato il 1° marzo 2025 all’età di 32 anni. Dietro di lui c’è un innegabile esempio di lotta e sacrificio, come ha già dimostrato nel Granada Club de Fútbol, realtà che ha difeso tra il 2012 e il 2016, debuttando con la prima squadra”.

Il Granada ha aggiunto nella nota stampa: “Con la morte di Nico, non se ne va solo un calciatore eccellente, ma anche una brava persona. Ma l’affetto dei compagni di squadra, degli allenatori, dei lavoratori, dei dirigenti e dei tifosi sarà sempre presente. Riposa in pace, Nico Hidalgo García”. Hidalgo, che giocava come centrocampista, era originario della Spagna e ha giocato in questi club: Motril, Granada, Cadice, Racing Santander e Extremadura UD.

💔 Nos ha dejado Nico Hidalgo. Nunca olvidaremos tu sonrisa y tu alegría.



Tu lucha es nuestro ejemplo.



Descansa en paz 😭 pic.twitter.com/Id1jAu694g — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2025

Il Cadice ha ricordato così Hidalgo: “Ci ha lasciato. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua gioia. La tua lotta è il nostro esempio, riposa in pace”.