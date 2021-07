“Oh mio Dio!”. Bobo Vieri fugge dalla tavola terrorizzato. La cena di compleanno è con un disgustoso ‘imprevisto’

Una super festa in compagnia di tanti amici e dell’amore della sua vita. Probabilmente Christian Vieri non avrebbe potuto chiedere di meglio per il suo 48esimo compleanno. Il party, anzi il doppio party, si è svolto a Formentera. Con Vieri ha compiuto gli anni anche un’altra amica. Presente ovviamente anche la moglie dell’ex calciatore Costanza Caracciolo. La giornata era iniziata al mare tra auguri e dediche. Proprio Costanza ha voluto scrivere parole molto dolci al marito.

“Tanti cari Auguri di buon compleanno, ad un padre e marito speciale…GRAZIE per tutto quello che fai per noi ogni giorno, ti amiamo tantissimo….Auguroni amore mio”. Tra un brindisi e un piatto, tante risate tra Bobo Vieri e i suoi numerosi amici. Tutto è filato liscio, ma non ci sono state solo carezze e messaggi di buon compleanno per Vieri. Ad un certo punto, infatti, una della sue storiche amiche, Simona Salvemini ha voluto ‘vendicarsi’ di alcune cose successe in passato.

Com’è noto Christian Vieri è un buontempone, ama scherzare e fare scherzi agli amici. Evidentemente Simona Salvemini è stata spesso vittima di Bobo. E nella serata di lunedì 12 luglio, durante la festa di compleanno dell’ex giocatore, si è voluta vendicare. Con un video poi postato su Instagram l’amica di Vieri ha spiegato come si sarebbe svolto lo scherzo. Simona ha messo un finto insetto nel piatto di Christian Vieri. E quando Bobo se n’è accorto…





Appena Christian Vieri si è accorto che nel suo piatto c’era un insetto ha iniziato a urlare, si è alzato, sbattendo anche una gamba sul tavolo ed è scappato correndo come un pazzo. “Grazie Dio!” ha urlato molto soddisfatta l’autrice dello scherzo, mentre tutti gli amici intorno scoppiavano a ridere, evidentemente messi al corrente del fatto. Dopo alcuni secondi Bobo si è ripreso e ha mandato simpaticamente gli amici a quel paese.

Scherzo perfettamente riuscito, dunque. Di certo Christian Vieri, tra la dedica della moglie Costanza Caracciolo, con la quale ha due figlie, Stella e Isabel, e lo scherzo dell’insetto del piatto non si è proprio annoiato. Una festa di compleanno super, tra risate, brindisi, dediche speciali e uno spavento che il simpatico Vieri difficilmente dimenticherà. D’altra parte si sa, chi la fa l’aspetti.