Ansia nel mondo del calcio: è scomparso nel nulla un giovane calciatore e ora c’è davvero enorme preoccupazione nella sua famiglia, nella sua società di appartenenza e in tutti i suoi compagni. Si sono tutti adoperati immediatamente per ritrovarlo il prima possibile, ma i giorni senza avere notizie di lui stanno aumentando e quindi il timore è che possa essere successo qualcosa di brutto. La madre e il padre sono ovviamente in prima fila nelle ricerche.

C’è comunque una prima ricostruzione almeno su quanto accaduto prima della sua sparizione. Il calcio è sotto choc dopo che è scomparso questo giovane calciatore. L’ultima sua traccia c’è stata mercoledì 11 ottobre, quando è stato in una discoteca insieme ad altri amici. Poi il giorno successivo avrebbe dovuto rientrare nella sua abitazione, ma avrebbe avuto difficoltà col biglietto del treno e avrebbe preso un convoglio differente.

Calcio sotto choc, scomparso un giovane calciatore

Entrando nei particolari della notizia che ha sconvolto il calcio, lui è scomparso dopo essere stato visto alla stazione spagnola di Santa Justa nella città di Siviglia. Il giovane calciatore sarebbe stato invitato dai controllori del treno a prenderne un altro, ma giunto a destinazione è sparito. Poi il telefonino del 18enne si sarebbe scaricato e nessuno lo ha più rintracciato. Anche il suo club ha subito scritto un post affinché qualcuno possa ritrovarlo sano e salvo.

Lui si chiama Alvaro Prieto ed è una grande promessa del Cordoba FC, squadra spagnola che è tornata in terza serie l’anno scorso. Il club ha scritto su X: “Stiamo ancora cercando Alvaro Prieto, giocatore di Juvenil ACCF, scomparso giovedì 12 ottobre a Siviglia. Per favore, massima diffusione. Si prega di contattare la polizia o la famiglia”. Quando è scomparso, il 18enne aveva dei pantaloni di colore beige e una maglia di colore verde. Gli abiti non erano puliti e aveva anche due guardie della sicurezza vicino a lui.

‼️Seguimos buscando a Álvaro Prieto, jugador del #JuvenilACCF 🔽



🚨Desaparecido el jueves 12 de octubre en Sevilla.



🙏🏻Por favor, máxima difusión.



👉🏻Se ruega se contacte con la policía o con la familia en el 608435399. pic.twitter.com/cyToXPOScC — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 13, 2023

Il sito locale Eldiadecordoba.es ha fatto sapere nella mattinata del 14 ottobre che stanno proseguendo le ricerche della polizia. Ma ancora tutte le ipotesi sono sul tavolo e quindi le indagini vanno avanti a 360 gradi. Difficile capire finora cosa sia potuto succedere. E la preoccupazione della famiglia è sempre più alta.