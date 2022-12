Choc ai Mondiali, giornalista si accascia a terra e muore in diretta durante la partita: aveva 48 anni

Stava facendo il suo lavoro, quello che amava tanto, quello che lo ha reso famoso. Aveva 49 anni e stava seguendo la sua ottava coppa del mondo. Non aveva paura di dire quello che pensava, tanto che aveva attirato l’attenzione internazionale dopo aver raccontato di essere stato trattenuto, il 21 novembre, dal personale di sicurezza in Qatar perché aveva indossato una maglietta arcobaleno durante la partita tra Stati Uniti e Galles a sostegno dei diritti LGBT. Lo hanno rilasciato dopo 25 minuti.

Il mondo del giornalismo è in lutto per la tragica scomparsa di Grant Wahl, uno dei più noti giornalisti di calcio degli Stati Uniti: è morto a Doha, in Qatar: è caduto all’indietro all’indietro nella sua postazione nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium durante i tempi supplementari di Argentina – Olanda (poi vinta dai sudamericani ai rigori). I colleghi accanto a lui hanno chiamato i soccorsi: gli hanno praticato un soccorso d’urgenza per poi portarlo in ospedale. Secondo il The Wall Street Journal Grant Wahl sarebbe morto per un attacco di cuore.

Morto in Qatar il giornalista Grant Wahl durante Argentina – Olanda

Grant Wahl lavorava per il canale americano CBS Sports. Lo scorso 5 dicembre aveva scritto sul suo sito web di essere stato visitato una clinica medica in Qatar. “Il mio corpo mi ha abbandonato. Tre settimane di poco sonno, forte stress e molto lavoro possono fare questo effetto”, aveva raccontato Wahl. Negli ultimi dieci giorni da un possibile raffreddore si è passati a qualcosa di più grave la sera di Stati Uniti-Olanda: “Ho sentito la parte superiore del mio petto assumere un nuovo livello di pressione e di disagio”. “Non ho il Covid (qui lo controllo regolarmente), ma oggi sono andato all’ambulatorio medico del centro media principale e mi hanno detto che probabilmente ho la bronchite. Mi hanno dato un ciclo di antibiotici e uno sciroppo per la tosse, e già dopo poche ore mi sento un po’ meglio. Ma comunque: no bueno”.

Giovedì 8 dicembre si è nuovamente recato alla clinica medica, come ha raccontato nel suo podcast: “Ho praticamente cancellato tutto quello che avevo in programma per questo giovedì, ho dormito e sto leggermente meglio, ma probabilmente dalla mia voce si capisce che non sono al 100%”, ha detto. “Spero di non tossire durante il podcast. Sto tossendo molto. Tutti tossiscono qui, non solo io, ma molti giornalisti hanno una tosse pazzesca. A volte sembra un rantolo di morte”. Grant Wahl ha lavorato per Sports Illustrated dal 1996 al 2021, noto soprattutto per i suoi servizi sul calcio e sul basket universitario.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Quindi l’esperienza a Fox Sports dal 2012 al 2019 e per CBS Sport. Era sposato con un medico, Celine Gounder, nota specialista in malattie infettive apparsa più volte in tv durante la pandemia di Covid-19 e collaboratrice di CBS News per le notizie mediche. La moglie venerdì sera, 9 dicembre, ha twittato di essere in “completo stato di shock” e ha ringraziato tutti per il sostegno al marito. “I nostri cuori vanno a Celine e alla sua famiglia, così come a tutti coloro che hanno amato il suo lavoro. Farà sempre parte della famiglia di SI”, scrivono i co-redattori capo di Sports Illustrated Ryan Hunt e Stephen Cannella. Tra i servizi più famosi di Grant Wahl la copertina “The Chosen One” su LeBron James nel 2002.Anche la U.S. Soccer ha rilasciato una dichiarazione venerdì sera, affermando di avere il “cuore spezzato” nell’apprendere della morte di Wahl.