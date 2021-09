Sport in lutto, Christian se n’è andato a soli 20 anni: “Siamo dilaniati dal dolore”

Lutto nello sport. Si spegne per sempre la vita della giovane promessa del mondo della pallavolo, Christian Blandini. Appena 20 anni, la notizia della morte di Christian lascia senza parole. Intorno alla sua famiglia si stringono anche i colleghi dell’Ateneo catanese.

Nella vita di Christian il grande sogno di diventare un vero campione nel mondo della pallavolo e del beach volley, ma anche quello di concludere il percorso di studi universitari in ingegneria industriale presso l’ateneo della città di Catania.

Una notizia che lascia senza parole, quella della morte prematura di Christian Blandini avvenuta per cause che non sarebbero state ancora rese note: “Tutte le morti improvvise lasciano attoniti, ma quella del giovane studente Christian Blandini ha colpito con profonda commozione anche l’intera comunità accademica dell’Università di Catania”.





“L’Università di Catania e il Dipartimento d’Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica si stringono al dolore della famiglia Blandini”, si legge. Il 20enne viene ricordato così anche sulla pagina Mascalucia Doc.

“Christian Blandini, questo splendido ragazzo, nostro concittadino, grande promessa sportiva è stato promosso ad una categoria di eccellenza, nelle alte sfere celesti. Il ricordo della sua dolcezza e del suo amore possa essere conforto per i suoi genitori Davide ed Elvira. Christian resterà presente nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo”.