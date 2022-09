Paura immensa per Carolina Kostner, vittima di un incidente improvviso. Ad annunciare tutto è stata la stessa sportiva attraverso i social network. Le sue condizioni di salute hanno tenuto in apprensione migliaia e migliaia di suoi fan, visto che le foto pubblicate da lei sono state abbastanza allarmanti. E lei ha rivelato con precisione cosa le è accaduto in una giornata che avrebbe dovuto essere tranquilla e di lavoro. Invece l’imprevisto è giunto come un fulmine a ciel sereno e le conseguenze fisiche sono state evidenti.

Dunque, Carolina Kostner mai si sarebbe aspettata di dover vivere un’esperienza simile, ma questo incidente le ha provocato non solo preoccupazione ma anche danni importanti. Le sue condizioni di salute hanno messo in allarme tantissimi suoi fan, che hanno letto con grandissima attenzione le sue parole su Instagram e Twitter. Ha inoltre postato tre fotografie eloquenti, che non hanno molto bisogno di spiegazioni, visto che si è potuto notare che è stata costretta a ricorrere al pronto soccorso. (Leggi anche “Si è fatto male”. Damiano dei Maneskin, gran botta durante il concerto: cosa è successo)





Carolina Kostner, incidente durante l’allenamento: le sue condizioni di salute

Per Carolina Kostner una normale sessione di allenamento si è trasformata in un incidente e con il suo ferimento. Dunque, si è soffermata anche sulle sue condizioni di salute con questo post social: “Cado 100 volte, mi rialzo 101. Il mantra che mi ripeto dal momento in cui l’ambulanza mi portava al pronto soccorso giovedì scorso, quella che doveva essere una piacevole giornata di lavoro. La diagnosi: doppia frattura alla mandibola, 5 punti e un forte mal di testa. Sono state giornate burrascose, notti insonni dal dolore”.

Infine, Carolina Kostner ha aggiunto: “Ma nonostante tutto vi posso dire che tornerò presto a stare bene! La vita sorprende, non sempre nel migliore dei modi, ma ci si rialza più forti di prima!”. Quindi, indubbiamente ha avuto problematiche di salute non indifferenti la pattinatrice artistica, ma la sua forza e determinazione le permetteranno di riprendersi presto. Ha avuto la forza di raccontare cosa le è successo e sotto il suo messaggio sono apparsi tantissimi commenti di fan davvero preoccupati.

Nel corso della sua ricca carriera professionale, la 35enne Carolina Kostner, famosa pattinatrice artistico su ghiaccio italiana, ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici invernali di Sochi del 2014 ed è stata campionessa del mondo 10 anni fa. Ha ottenuto cinque medaglie ai Campionato del Mondo e successi anche in quelli europei. A livello sentimentale è nota la sua relazione con il marciatore Alex Schwazer dal 2008 al 2012.

