Ore di ansia per le condizioni dell’ex calciatore vittima di un brutto incidente avvenuto domenica 6 febbraio mentre stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli. Secondo quanto ricostruito dal ‘Corriere di Bologna’, lo scontro ha provocato ferite serie ad entrambi, in particolare all’ex calciatore, che ha riportato un trauma facciale.

La moglie dell’ex calciatore ha invece riportato un trauma toracico. Entrambi sono ricoverati in rianimazione in condizioni di prognosi riservata ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. I coniugi stavano rientrando da Trezzo sull’Adda dove il Rimini, di cui è oggi Carlo Cherubini, 45 anni, è team manager, aveva giocato e vinto la gara del Girone D della Serie D contro il Tritium. Dopo che la notizia è velocemente circolata sui quotidiani, la società Rimini ha diffuso un comunicato stampa.

“La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un gravissimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Tutta la Società è rimasta profondamente scossa da questa brutta notizia che non avremmo mai voluto dare”.





“Il Rimini FC rimane con il cuore costantemente vicino a Carlo e Valentina auspicandosi che questa brutta notizia possa essere quanto prima soltanto un cattivo ricordo”, conclude la nota ufficiale del club romagnolo. Nato il 21 aprile 1977, Carlo Cherubini è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Ha debuttato in Serie B a 17 anni nell’Ascoli, poi ha giocato con il Siena, la Puteolana e il Sora.

Nel 2002 torna in Serie B con la Salernitana e nel 2003 si trasferisce alla Fiorentina, l’anno seguente al Vicenza, poi con la Ternana, Ravenna, Perugia e Portogruaro per poi diventare team manager del Rimini.