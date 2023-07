Gli ultimi tragici momenti di vita del noto bodybuilder, fuori la verità. Un seguito numerosissimo di fan che ha raggiunto nel tempo circa 8.5 milioni di follower su Instagram. Tutti lo conoscevano come “Joesthetics”, ragazzo di 30 anni che ha scolpito il suo fisico lasciandolo divenire iconico. Bodybuilder e influencer, Joesthetics è stato colto da un improvviso malore che non gli ha concesso scampo. Un dolore al collo che sembrava essere passeggero, poi l’incombente aneurisma che ha stroncato per sempre la sua vita.

Jo Lindner muore a 30 anni. Il giovane bodybuilder di 30 anni aveva deciso di fare dello sport un tentativo di riscatto: negli anni Jo è riuscito a scolpire il proprio corpo come ha sempre desiderato, meritando per questo notorietà, fama e approvazione. Poi il decesso improvviso causato da un aneurisma, e per Jo ogni sogno è stato distrutto per sempre. A dare l’annuncio della morte la fidanzata, rimasta presente fino all’ultimo.

Leggi anche: “È crollato a terra, era al mercato”. Calcio italiano in lutto, l’ex Serie A ucciso da un malore fatale





Jo Lindner muore a 30 anni, il racconto della fidanzata ancora sotto choc: “Era tra le mie braccia…”

Nicha ha raccontato e ricordato con le lacrime agli occhi di quando il fidanzato Jo, prima che accadesse la tragedia, le ha regalato una collana con il suo nome: “Era tra le mie braccia… sta succedendo troppo in fretta… 3 giorni fa continuava a dire che aveva dolore al collo … non ce ne siamo accorti fino a quando non è stato troppo tardi”, ha poi aggiunto Nicha ancora sotto choc dopo la tragedia inaspettata.

E in ricordo del fidanzato, che ha lasciato un vuoto incolmabile dentro il suo cuore, Nicha ha deciso di condividere sui social un video che riassume la storia d’amore con Jo e la scritta in didascalia: “Hai mai incontrato qualcuno che ti sembra di conoscere da molto tempo?”. Non ci sono commenti nè parole che possano colmare lo sconforto davanti a tragedie come queste.

E pensare che Jo aveva sospettato qualcosa fin da subito: “Anche il cuore è un muscolo, questa è la mia più grande preoccupazione e se avessi un crampo così forte da farmi venire un crampo al cuore?”. Jo infatti aveva sollevato questo dubbio anche alla luce della malattia di cui soffriva da tempo da increspatura muscolare. Nonostante la patologia, Jo aveva deciso di fare del proprio corpo un motivo di rinascita e di determinazione e i fan lo ricorderanno anche per questo.