Se n’è andato nella notte a 80 anni in una stanza dell’Ospedale Cotignola di Ravenna. Un mese fa era stato operato d’urgenza per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Sembrava tutto rientrato: le dimissioni e il ritorno a casa. Poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate.



A ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. La morte di Maurizio Zamparini colpisce tutto il mondo del calcio. Imprenditore edile, il primo club di calcio di proprietà fu, tra il 1986 ed il 1987, il Pordenone Calcio (in quegli anni in Serie C2), ceduto per acquisire le quote azionarie del Venezia Calcio, di cui era già sponsor, rilevandone la maggioranza da Luciano Mazzuccato, imprenditore del vetro muranese.



Nel luglio del 1987 Maurizio Zamparini decise di fondere il Venezia con l’altra importante squadra del comune, il Mestre. Della fusione tra le due società, intanto, approfitta il Palermo (club di cui l’imprenditore friulano diverrà proprietario in seguito) che, escluso dai campionati la stagione precedente in quanto fallito nel settembre 1986, viene rifondato nel gennaio 1987 ed iscritto al campionato di Serie C2 1987-1988, occupando il posto libero lasciato dal Mestre.







In quattro anni il Venezia Maurizio Zamparini conquistò la serie cadetta e riuscì in un decennio a guadagnare la Serie A con Walter Novellino in panchina. Successivamente Zamparini lasciò il Venezia e il 21 luglio 2002 rilevò, da Franco Sensi, il pacchetto azionario di maggioranza del Palermo. Con la squadra rosanero, in cui assume nel mese di gennaio del 2004 Francesco Guidolin come allenatore, ottiene la promozione in Serie A.



Una storia d’amore, quella tra Palermo e Maurizio Zamparini, che andrà avanti fino al 2017. Nella storia del Palermo, Zamparini è sia il presidente che il proprietario rimasto per più tempo in assoluto in tali ruoli (quasi 15 anni di presidenza, dal 21 luglio 2002 al 27 febbraio 2017, e 16 anni di proprietà, dal 21 luglio 2002 al 1° dicembre 2018).Nel 2019 è stato posto agli arresti domiciliari per l’accusa di falso in bilancio e autoriciclaggio.