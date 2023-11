Una terribile notizia ha colpito il mondo del calcio, in lutto per la morte di un calciatore. L’atleta si è sentito male e ad ucciderlo è stato un malore improvviso. Dolore immenso per tutti i compagni di squadra e i presenti, che hanno dovuto dire addio ad un ragazzo di appena 28 anni. Nonostante i soccorritori siano intervenuti tempestivamente, non c’è stato niente da fare e alla fine è stato dichiarato purtroppo deceduto.

Un dramma assurdo per il calcio, che ha quindi fatto i conti con un lutto causato dalla morte di questo giovane calciatore. Mentre si stava giocando una partita, lui ha avuto un malore da un momento all’altro ed è stramazzato sul terreno di gioco. I calciatori in campo si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi, ma come detto poco fa purtroppo era già troppo tardi e il 28enne è spirato.

Calcio in lutto per la morte di un calciatore: malore fatale a 28 anni

La tragedia nel mondo del calcio, ora ovviamente in lutto dopo la morte di questo calciatore, si è verificata nel corso della gara tra le squadre Egnatia e Partizani, che militano nel campionato dell’Albania. A perdere la vita per il malore è stato Raphael Dwamena, che giocava come attaccante dell’Egnatia. Hanno effettuato manovre di rianimazione in ambulanza, poi un secondo arresto cardiaco avrebbe provocato il decesso in ospedale.

Sotto choc sia i suoi amici che gli avversari, i quali hanno assistito ad una scena terribile. L’ambulanza era arrivata praticamente subito, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. L’Egnatia lo ha subito omaggiato e salutato sui social network con un ultimo messaggio: “Riposa in pace“, accompagnato dalla sua foto e dalle due date simbolo della sua esistenza, ovvero il 12 maggio 1995 quando è nato e l’11 novembre 2023, quando è morto. Era il bomber del club e anche capitano del team albanese.

Raphael Dwamena, calciatore 28enne dell'Egnatia, ha perso la vita dopo essere collassato in campo.



Riposa in pace Raphael Dwamena 🙏🕊️ pic.twitter.com/nYzDzGsJ0z — Albanian Football (@AlbaniaFooty) November 11, 2023

Dwamena aveva realizzato in questo inizio di campionato ben 9 reti in 10 partite, quindi era il trascinatore della squadra, avendo fatto gol 3 volte anche nei preliminari di Conference League. La partita è ovviamente stata sospesa sul risultato di 1-1. Due anni fa si era sentito male mentre giocava col Blau-Weiss Linz, ma stavolta il malore è stato fatale.