Calcio italiano in lutto, addio all’ex calciatore. È morto durante il compleanno della moglie

Enrico Scaletta è morto a 63 anni. Mercoledì 18 gennaio l’ex giocatore della Fiorentina stava facendo un brindisi durante la festa di compleanno della moglie quando ha avuto un malore. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. In quel momento si trovava insieme a parenti e amici che hanno subito chiamato il 118. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma ormai era troppo tardi.

Il cordoglio per la morte di Enrico Scaletta

Centrocampista dai piedi buoni Enrico Scaletta aveva indossato la maglia della Fiorentina Primavera e poi era stato professionista nella Rondinella guidata da Renzo Melani. Aveva chiuso la carriera in formazioni dilettantistiche della provincia di Lucca.

In tanti sono rimasti colpiti dalla morte di Enrico Scaletta, molto conosciuto in zona. Era responsabile marketing della Lucchese e agente dell’ufficio commerciale di NoiTv. Precedentemente aveva ricoperto lo stesso ruolo anche nell’U.S. Città di Pontedera. Scrive la Lucchese in un comunicato: “Era un punto di riferimento, assieme al cognato Mario Santoro, si occupava del marketing e delle iniziative promozionali relative alla società rossonera”.

“Ma Enrico – prosegue la nota – era anche un punto di riferimento per il settore giovanile, con i suoi preziosi consigli sui giovani e la sua visione del calcio sempre un passo avanti agli altri. La società si sta attuando in tutte le sedi opportune per osservare in occasione della gara di domenica alle 17.30 al Porta Elisa contro il Fiorenzuola un minuto di raccoglimento e per poter giocare con il lutto al braccio. Alla famiglia di Enrico, alla moglie e alla figlia le più sentite condoglianze di tutta la Lucchese 1905. Ciao Enrico sei andato via troppo presto ci mancheranno la tua esperienza e i tuoi consigli”.

