Calcio sotto choc per quello che è successo a un 23enne: era in una discoteca con un gruppo di amici quando all’improvviso è stato avvicinato da alcune persone che lo hanno ucciso a coltellate. La notizia è stata data dalla West Midlands Police: la vittima è Cody Fisher, calciatore semiprofessionista, accoltellato a morte. Giocava per lo Stratford Town FC, club di calcio che milita nella Southern Football League (lega semiprofessionistica inglese).

Il presidente della società, Jed McCrory, ha detto a Sky News che “tutti sono sconvolti dalla notizia” e ha descritto Fisher come un “calciatore di talento” e una “persona adorabile”. Il club lo ha poi ricordato con una nota sui propri profili social: “Tutti nello Stratford Town sono tristi nell’apprendere della tragica perdita di Cody Fischer, uno dei nostri calciatori. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Cody. In questo momento tanto difficile i nostri pensieri vanno a loro”.

Cody Fisher, accoltellato a morte il calciatore 23enne

Un tragico fatto di sangue che si aggiunge a un altro avvenuto sempre durante le festività natalizie in Inghilterra: la 26enne Elle Edwards è stata uccisa il 24 dicembre a colpi di arma da fuoco in un pub nel Merseyside. Come si legge sul portale della BBC, la famiglia ha affermato che “la sua morte spezza i nostri cuori”. Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Birmingham poco dopo la mezzanotte. Un secondo uomo, 21 anni, è stato arrestato a Londra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23:45 del giorno di Santo Stefano, in Adderley Street, Digbeth, dove la polizia ritiene che sia stato avvicinato da un gruppo prima di essere accoltellato.

La polizia delle West Midlands ha affermato di essere stata soddisfatta della risposta del pubblico e di aver ricevuto foto e dichiarazioni che hanno aiutato le indagini. Cody Fisher ha giocato come terzino sinistro per club come Bromsgrove Sporting, Stourbridge e Stratford Town. Il Walsall Football Club, dove il 23enne aveva precedentemente giocato, ha tenuto un minuto di silenzio prima dell’allenamento della squadra giovanile lo scorso mercoledì 28 dicembre.

Before training this morning our U18, U16 and U15 players held a minutes silence as a mark of respect for former scholar Cody Fisher following the tragic events on boxing day.#RIP Cody pic.twitter.com/5MdYuOWsc1 — Walsall FC Academy (@WFC_Academy) December 28, 2022

Cody Fisher allenava i bambini alla Woodrow First School e tutti sono rimasti devastati dalla tragica e inutile morte del “giovane brillante, amichevole e di talento”. “Molti dei bambini a scuola conoscono Cody come il loro allenatore sportivo e si sono divertiti a lavorare con lui”, si legge su Twitter. Gli omaggi si terranno in occasione di una partita contro lo Stratford il 2 gennaio, ha dichiarato il presidente del Bromsgrove Sporting Mike Burke. Ha aggiunto che l’evento sarebbe stato un’opportunità per “mostrargli il nostro amore e rispetto in quel giorno”. “Non c’è niente che possiamo dire che possa far sentire meglio la famiglia, ma possiamo semplicemente inviare loro i nostri pensieri in questo momento davvero triste”, ha detto Burke.