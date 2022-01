“Stiamo insieme”. Tra i due famosi storia d’amore da film: il primo incontro davvero assurdo

Una storia d’amore incredibile quella che vi stiamo per raccontare in questo articolo. La relazione sentimentale tra i due è iniziata dopo una partita di calcio e dopo un episodio non positivo. I due protagonisti in questione sono un’arbitra e un calciatore, che hanno adesso ufficializzato di essersi fidanzati. Lo hanno fatto con due foto pubblicate sul profilo Instagram dell’atleta. I due paiono davvero già inseparabili e devono dire grazie al destino, se oggi possono annunciare al mondo di essere una coppia.

Il 2022 è dunque cominciato con questo annuncio sensazionale, che non sta facendo emozionare solamente i loro follower, ma anche il mondo del pallone e non solo. Le istantanee meravigliose sono state scattate nella capitale Roma, precisamente in Piazza San Pietro. Hanno trascorso qui giornate da ricordare per sempre e poi hanno voluto condividere la gioia immensa, postando sul noto social network le fotografie che certificano l’unione sentimentale. La loro vita è cambiata in pochissimi mesi.

I protagonisti di questa vicenda, che assomiglia moltissimo ad una vera e propria favola, sono il calciatore Jeff Hardeveld e l’arbitra di calcio Shona Shukrula. Lei ha 30 anni e lavora come direttrice di gara da sei anni. Ha arbitrato diversi incontri importanti e tra i tanti spicca indubbiamente quello tra l’Under 19 dell’Italia e l’Under 19 della Russia, durante gli Europei di calcio femminili svoltisi nel 2019. Ma l’incontro speciale tra Jeff Hardeveld e Shona è avvenuto l’estate scorsa durante una partita del campionato olandese.





Jeff Hardeveld gioca con la casacca dell’Emmen, in seconda divisione olandese, l’equivalente della Serie B italiana, ma il suo cartellino è dell’Heracles. Il 13 agosto del 2021 il difensore e Shona Shukrula si sono incontrati perché durante l’incontro tra Emmen e Eindhoven lei era il quarto ufficiale dell’arbitro. E il giocatore è stato anche espulso in quell’occasione, ma da lì in poi c’è stato solo il sereno nella sua vita e in quello dell’arbitra. Un amore che sembra davvero non conoscere ostacoli.

Il portavoce del capo degli arbitri olandesi ha subito precisato che non ci sono problemi per il fidanzamento tra Jeff Hardeveld e Shukrula: “Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. Per noi è tutto, la relazione non è un problema per noi. Auguriamo loro tutta la fortuna del mondo”. Hardeveld, classe 1995, ha anche giocato con la maglia dell’Under 21 dell’Olanda.