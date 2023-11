“Non è facile scrivere questo post, ma da oggi devo trasmettere positività. La prossima settimana comincerò le terapie. Anche se non posso negare che è stato un duro colpo per me e per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”. Con queste parole il calciatore 25enne ha annunciato di avere il cancro.

La diagnosi dei medici è stata feroce: linfoma di Hodgkin. Si tratta di un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi presenti nel sangue, nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo e in numerosi altri organi che compongono il tessuto linfatico. Se trattato in tempo può essere sconfitto: a 5 anni dalla diagnosi la sopravvivenza è dell’86%.





Salva Ferrer, l’annuncio del calciatore: “Ho il linfoma di Hodgkin”

Intanto tantissimi i messaggi arrivati da tutto il mondo del pallone per Salvador, Salva Ferrer, terzino spagnolo classe 1998. C’è anche il messaggio de la Spezia società ligure (delle quale ha vestito la maglia per 86 volte), che ne detiene il cartellino (ora gioca in prestito all’Anorthosis a Cipro): “Per quattro stagioni hai lottato come una vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme”.

E ancora: “Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!“. Nato a Sant Joan Samora, parte del comune di Sant Llorenç d’Hortons, in Catalogna, ha militato in diverse formazioni giovanili catalane: Jàbac Terrassa, Espanyol, Martorell (dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2015-2016.

In Italia è arrivato nell’estate 2019 firmando con lo Spezia, in Serie B. Ha debuttato con i liguri il 31 agosto, entrando al minuto 58 della gara persa per 2-1 in casa contro il Crotone alla seconda giornata di campionato. Conquistata la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia col club ligure nell’agosto 2020, il 27 settembre 2020 esordisce nella massima serie italiana, nella partita casalinga col Sassuolo, sostituendo Jacopo Sala.