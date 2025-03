La mattinata del 5 marzo si è aperta con una terribile notizia, ovvero la morte dell’indimenticabile giornalista e telecronista sportivo Bruno Pizzul. Il suo decesso è avvenuto a 86 anni, a pochi giorni dall’87esimo compleanno che ci sarebbe stato l’8 marzo. Nelle ore successive, come spiegato dal sito Leggo, sono emerse maggiori informazioni su come stesse e cosa abbia fatto fino alla fine.

Bruno Pizzul è stato telecronista dalla Coppa del Mondo del 1986 e voce delle partite della Nazionale e delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 con la partita Italia-Slovenia finita 0-1. La sua morte ha squarciato il cuore di tutti gli italiani.

Bruno Pizzul, come è morto e cosa ha fatto fino all’ultimo

Il grandissimo giornalista sportivo è morto all’interno dell’ospedale di Gorizia, ma fino all’ultimo ha portato avanti il suo lavoro. Infatti, aveva una rubrica di calcio sul Messaggero Veneto e aveva delle collaborazioni anche con trasmissioni televisive e radiofoniche. Ormai viveva nella sua terra di origine, ovvero il Friuli, che non aveva mai dimenticato.

Nativo di Cormons, in provincia di Udine, Pizzul è stato una vera e propria icona del giornalismo sportivo italiano. Come raccontato dai suoi amici più cari, non stava più bene da un po’ e da circa due settimane era stato ricoverato nel nosocomio di Gorizia. Ormai la sua voce era definita stanca.

La scomparsa di #BrunoPizzul. Per anni è stato il commentatore della Nazionale di calcio fino al 2002, continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive. Negli ultimi anni era tornato a vivere nel suo Friuli. Un suo ricordo con @LucaCesaretti #GR1. pic.twitter.com/620MeufdmQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 5, 2025

Il suo ritorno in televisione c’era stato nel 2022 su DAZN nel talk show Supertele di Pierluigi Pardo. Per quanto riguarda la sua vita privata, era sposato con la moglie Maria e aveva tre figli.