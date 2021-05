Un gesto grave e vergognoso quello perpetrato ai danni di Aurora Leone, giovane comica dei The Jackal, alla vigilia della Partita del cuore. La partita, in onda il 25 maggio su Mediaset, vedrà contrapporsi la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. È successo tutto al J Hotel, l’albergo al centro del J Village, nei pressi dell’Allianz Stadium, dove Aurora Leone dei The Jackal, convocata insieme a Ciro Priello per essere parte integrante della squadra e quindi scendere materialmente in campo.

Aurora è stata allontanata dal direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, Gianluca Pecchini, mentre era a cena al tavolo con il resto del gruppo: “Ti devi alzare perché le donne non possono stare al tavolo delle squadre”. La cosa assurda è che Aurora Leone era stata ufficialmente convocata per La Partita del Cuore – come dimostra lo scambio di mail tra gli organizzatori dell’evento e i manager dei due artisti dove viene anticipata la garanzia di giocare alcuni minuti oltre all’atto ufficiale di convocazione, tutti documenti in nostro possesso.





Gianluca Pecchini aveva evidentemente idee diverse. Così, i due The Jackal si sono ritrovati a vivere una situazione surreale, estremamente denigratoria per Aurora come per Ciro. Arrivati nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 maggio, dopo un viaggio di 800 chilometri, erano a cena quando il direttore generale in persona si è avvicinato al tavolo di squadra dove erano seduti i due – quello della Nazionale Italiana Cantanti.

L’uomo ha quindi invitato Aurora Leone a sedersi a un tavolo diverso, composto da sole donne. “Ma io sono stata convocata” avrebbe risposto l’attrice ma la risposta severa del direttore generale non avrebbe ammesso repliche: “Ti devi alzare da qui”.

Quanto accaduto stasera ad Aurora è gravissimo e imperdonabile. Non lasciamo però che questo spiacevole evento distolga l’attenzione dall’importanza di donare per la ricerca contro il cancro tramite un sms al 45527 o sul sito https://t.co/OJgF3aGF3qhttps://t.co/fUvJxzo35Q — The JackaL (@_the_jackal) May 24, 2021

Come racconta a Fanpage Aurora Leone: “Gli abbiamo fatto presente che non ero un’accompagnatrice, ma giocatrice. E quando gli ho detto che avevo ricevuto la convocazione e avevo dato anche le misure del completino, lui ha risposto: “Ma tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c’entra. Le donne non giocano“.

