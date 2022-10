Lutto nello sport e tv. Si spegne per sempre all’età di 79 anni Antonio Inoki. Secondo l’emittente nipponica NHK, è deceduto per un problema cardiaco. Leggenda del wrestling, l’atleta giapponese, originario di Yokohama, ha scritto la storia nell’ambito della disciplina sportiva sia giapponese che internazionale.

Antonio Inoki muore a 79 anni. Una notizia che scuote sia il mondo della tv che quello dello sport. Antonio Inoki è stato protagonista assoluto della disciplina tra gli anni ’70 e ’80, fondando la New Japan Pro Wrestling e segnando un’epoca caratterizzata da figure come Hulk Hogan e Andre The Giant.

Antonio Inoki muore a 79 anni: lutto nel mondo dello sport e della tv

Inoki, omaggiato anche con l’inserimento del suo personaggio nel cartone animato L’Uomo Tigre, è stato il volto del wrestling negli anni in cui la disciplina è diventata nota anche in Italia, con i primi incontri di ‘catch’ trasmessi dalle tv locali.

Dopo la carriera nel wrestling, Inoki si è dedicato alla politica conquistando anche un seggio in Parlamento nel 1989 nelle fine del Partito dello sport e della pace. Nello stesso periodo, è volato in Iraq per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi giapponesi.

Negli anni, ha costruito rapporti con la Corea del Nord, impegnandosi in prima persona a favore di cittadini nipponici sanzionati o trattenuti da Pyongyang. Come si apprende sul sito dell’ANSA, correva il mese di luglio del 2020 quando l’ex atleta venne colpito dai “primi segnali di una salute non più di ferro” che “lo costrinsero ad ammettere problemi al cuore”.