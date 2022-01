Il Covid sta colpendo tanti sportivi. Il dilagare della variante Omicron sta condizionando l’attività di tanti personaggi del mondo dello sport italiano. Sono recenti le positività di Gigio Donnaruma, il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain, e di Gigi Buffon, 43enne portiere del Parma che è infatti risultato positivo al tampone effettuato prima della ripresa degli allenamenti e adesso si trova in isolamento. A comunicarlo è la stessa società gialloblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web.

Delle ultime ore è la notizia della positività di Antonio Cassano, talentuoso ex calciatore di Roma, Milan e Inter. Fantantonio, come è stato soprannominato dai suoi tifosi, positivo al Covid a fine dicembre, è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per il peggioramento delle sue condizioni, scrive la Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, ma nelle ultime ore le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni non sono né gravi, né è in pericolo di vita, ma viene seguito dall’equipe del professor Matteo Bassetti.

Sua moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis, su Instagram ha fatto chiarezza con parole forti senza nascondere la sua rabbia sulle condizioni di Antonio Cassano, smentendo anche la falsa notizia che non fosse vaccinato: “Antonio è in ospedale e sta bene. Seconda cosa è vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno la mattina si sveglia e decide di scrivere il c***o che vuole. I clown magari in altre situazioni”. Sempre sui social nei giorni scorsi Carolina Marcialis, aveva spiegato il momento che sta vivendo la famiglia.





La notizia della positività del marito ha sconvolto la gestione della quotidianità. “Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni”, il messaggio della pallanuotista che aggiunse anche altri dettagli: “Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”.

Antonio Cassano si è ritirato dal calcio nel 2017 dopo l’ultimo trasferimento nel Verona (con i gialloblu non ha mai giocato). Il suo fu un debutto nel mondo del calcio da sogno: un gol da cineteca segnato all’Inter. Poi il trasferimento miliardario alla Roma dove ha formato una coppia da sogno con Francesco Totti. Quindi il passaggio al Real Madrid, la grande occasione persa da Fantantonio. Poi il ritorno in Italia e le stagioni alla Sampdoria, al Milan e all’Inter.