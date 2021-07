È riuscita a tornare dalla Olimpiadi di Tokyo per dare l’ultimo saluto al padre. Giuseppe Carlini, padre di Angela Carlini, pugile 22enne di Afragola, in provincia di Napoli, impegnata alle Olimpiadi di Tokyo nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale, è morto.

L’ex poliziotto era costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente mentre era in servizio. A dare la triste notizia è stata la Federazione Pugilistica Italiana. “Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini, per tutti “Peppe”, l’amorevole papà dell’azzurra Angela Carini, appena rientrata da Tokyo 2020. Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ring della vita che ha sempre messo a dura prova entrambi ma il loro legame profondo ed indissolubile, che abbiamo avuto la fortuna di condividere ed apprezzare, non avrà mai fine” ha scritto in una nota Flavio D’Ambrosi, presidente della Federazione.

“Peppe è stato un grande uomo ed un grande poliziotto che, nonostante le difficoltà, ha saputo infondere forza, coraggio e amore ai propri figli, – si legge ancora – lasciando loro una preziosa eredità di valori e principi che ne illuminerà sempre il percorso. Con onore e con la dignità che distingue le persone speciali, Peppe non è mai sceso dal quadrato, contribuendo in modo determinante al sogno di Angela che, ora più che mai, dovrà essere alimentato dal ricordo indelebile di così tanta saggezza e passione”.





E ancora: “A nome e per conto del Consiglio Federale e dell’intero movimento pugilistico italiano esprimo le più sentite condoglianze ai figli Angela Carini e Antonio Carini, alla moglie Tina Marullo ed a tutta la famiglia”. Tre giorni fa Angela Carini non ce l’ha fatta a superare gli ottavi di finale del torneo olimpico di pugilato, categoria pesi welter.

L’atleta ha perso contro la rappresentante di Taipei Chen Nien-Chin, già campionessa del mondo 2018 ed è stata battuta per 3-2 (30-27, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29). Nonostante la sconfitta, Angela Carini è uscita a testa altissima dal tabellone dei pesi welter.