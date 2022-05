Il basket italiano piange la scomparsa di Andrea Sciarrini, 40 anni. Si è spento appena conclusa la partita con l’Urbania Basket. Fulmineo il malore che l’ha ucciso. A quanto si apprende Andrea si sarebbe sentito male in bagno, immediatamente soccorso è stato sottoposto a un tentativo prolungato ma inefficace di rianimazione. Sosato con Ilaria, due figlie, Andrea Sciarrini era molto apprezzato nella sua Marotta ed in tutti gli ambienti sportivi, aveva giocato anche nelle giovanili della Vuelle.



Protagonista da tanti anni nei campionati minori regionali e referente per le Marche della Free Italian Streetball, con cui ha organizzato diversi eventi estivi. “Una tremenda notizia raggiunge tutto l’ambiente cestistico regionale”, scrive il Comitato regionale Marche della Federazione Italiana Pallacanestro.

“Il Presidente della Fip Marche, Davide Paolini, il consiglio e i collaboratori tutti, attoniti dalla tragica notizia, si stringono con affetto alla famiglia di Andrea Sciarrini”.





Andrea Sciarrini era tornato a giocare dopo un paio di stagioni di stop



Andrea Sciarrini era tornato a giocare dopo un paio d’anni dopo un problema serio di circolazione periferica. E anche per questo era ritenuto piuttosto controllato dal punto medico. Tra i tanti messaggi quelli del Senigallia Basket 2020: “Siamo senza parole nell’apprendere una notizia del genere. Ieri sera è venuto a mancare improvvisamente un nostro amico fraterno”.



E ancora: “Un grande appassionato di basket, un uomo sensibile, disponibile e sempre sorridente, un giovane papà. Che la terra ti sia lieve Sciarro. Alla famiglia di Andrea Sciarrini le nostre più sentite condoglianze. R.I.P. fratello”. Quasi contemporaneo il post di cordoglio del Senigallia Roosters: “La società Roosters si stringe di fronte alla terribile notizia della prematura scomparsa di Andrea Sciarrini, giocatore del Marotta e figura di spicco della pallacanestro locale”.



Oltre le società cestistiche, sono decine e decine i messaggi di cordoglio che tanti senigalliesi hanno voluto dedicare alla tragica morte di Andrea: personaggio molto conosciuto in città, stimato sul parquet e fuori. Per far piena luce sulla morte del ragazzo la magistratura ha disposto l’autopsia. I funerali si svolgeranno domani 4 maggio.

