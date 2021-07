“Solo per te…”. Andrea Belotti, momento commovente dopo la vittoria. La sorpresa arriva così

Andrea Belotti, la vittoria della Nazionale azzurra è più che ‘romantica’. Una vera e propria “notte magica” per la squadra italiana che porta a casa il tanto meritato trofeo europeo, secondo nella sua storia. Una grande festa anche per i tifosi che ovunque hanno trascorso la notte festeggiando la vittoria. Ma dalla pagina Instagram della moglie del “Gallo”, la dolce dedica risuona ancora più forte.

Insieme come marito e moglie nel 2017, con la città di Palermo a fare da cornice ancora una volta al loro grande amore. Poi l’arrivo della piccola Vittoria, avvenuta nel mese di febbraio di quest’anno, forse uno tra i più importanti di sempre per Andrea Belotti.

Giorgia Duro non poteva dunque che omaggiare la vittoria della grande Nazionale Azzurra e fare capolino sul social con la dolce dedica per il marito. Bacia la meritata coppa degli Europei, Andrea Belotti ripreso in foto anche nel post condiviso dalla moglie Giorgia che scrive la sua dedica con il cuore ‘azzurro’.





“Le Notti Magiche esistono… 11•07•2021. Ti Amiamo Papi”. Non poteva che essere così tanto sentita, questa notte magica che lascia conquistare agli azzurri il podio europeo, mentre anche gli affetti più cari festeggiano una vittoria che dal campo di calcio si proietta anche nel cuore dei tifosi.

E Giorgia Duro non poteva che essere la prima persona importante a cui pensare non appena celebrato il titolo dei Campioni d’Europa. Una videochiamata, con la quale uno dei campioni azzurri della Nazionale, ripresa con uno screenshot dall’ex Miss Palermo: il Gallo Belotti con la medaglia al collo l’immagine più bella. “Fieri di te”, scrive, una dedica a cui si unisce l’Italia intera.