Attimi di panico sul campo di calcio italiano: l’allenatore si accascia vicino alla sua panchina per un malore. L’uomo avrebbe avuto un infarto, ma la notizia non è confermata e il condizionale è d’obbligo. L’uomo stava discutendo col quarto uomo per una decisione arbitrale opinabile, quando ad un tratto si è accasciato a terra poco prima della fine del primo tempo. È successo durante una partita di Serie C, quella tra Pergolettese e Vicenza, domenica 24 settembre 2023.

L’uomo in questione, Matteo Abbate, per cause ancora sconosciute si è sentito male ed è stato subito soccorso sul posto dagli uomini e le donne dei soccorsi presenti per le legge alla partite. Tutto è successo allo stadio Menti di Vicenza, durante il match del girone A di serie C, poi finito con la vittoria 1-0 del Vicenza. Il 40enne è stato quindi soccorso col defibrillatore e sembra che l’uomo non abbia mai perso i sensi.





Allenatore si accascia vicino alla sua panchina per un malore

A quel punto Matteo Abbate è stato subito portato d’urgenza al nosocomio più vicino, quello di Vicenza. L’uomo aveva già avuto dei problemi di salute: un tumore lo ha colpito nel 2021. La bella notizia proprio dall’ospedale di Vicenza, dove i medici hanno stabilito che l’uomo non è in pericolo di vita ma che continueranno a tenerlo d’occhio nei prossimi giorni, affinché il problema non accada di nuovo.

Matteo Abbate è un ex calciatore del 1983. L’uomo è davvero molto conosciutissimo a Piacenza e in provincia. Il motivo è semplice: l’anno scorso aveva iniziato l’avventura in biancorosso come tecnico della Primavera per poi subentrare all’esonerato Scazzola a metà febbraio. Un passato con gli scarpini, per Matteo Abbate.

L’uomo infatti ha iniziato a giocare proprio col Piacenza calcio. La svolta poi nel 2016 dopo una stagione, al Pro Piacenza dove ha chiuso la carriera da calciatore. Dalle notizie arrivate proprio dall’ospedale pare che il tecnico sia cosciente. Ora Matteo Abbate sta sostenendo tutti gli esami necessari per capire la causa del malore.

