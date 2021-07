Alex Zanardi è stato vittima di un terribile incidente in handbike un anno fa e a distanza appunto di dodici mesi in tanti si sono chiesti in che condizioni sia. Finalmente ha fatto luce su questa situazione sua moglie Daniela, la quale ha rilasciato un’importante intervista alla casa automobilistica BMW, di cui Zanardi è brand ambassador. La donna ha esordito così: “Ad un anno dall’incidente è al momento ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione”.

E poi: “Questo include stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero”. Successivamente comunque la coniuge dello sportivo è scesa maggiormente nei dettagli, riferendo concretamente quali siano i miglioramenti avuti dal marito e soprattutto cosa non sia ancora in grado di fare, nonostante il grande sforzo. Il recupero procede, ma ovviamente c’è ancora tanto da fare per stabilizzare il tutto.

La moglie di Alex Zanardi ha dunque proseguito in questo modo nel suo racconto: “Si è trattato di un processo molto complesso che ha ovviamente richiesto alcune operazioni neurochirurgiche e ci sono anche state delle battute d’arresto. Lui si trova però in una condizione stabile, che significa che è in grado di affrontare un programma sia neurologico che fisico. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Le corde vocali hanno bisogno di recuperare l’elasticità dopo tanto tempo in coma”.





La signora Daniela ha ancora detto sul marito Alex Zanardi: “Ha ancora molta forza nelle braccia e nelle mani e si allena duramente con le attrezzature. Il futuro? Si tratta di una nuova grande sfida. Sicuramente è un percorso molto lungo e al momento non facciamo previsioni su quando potrà tornare a casa. Stiamo mettendo tutte le energie nel suo recupero e utilizziamo questa intervista come occasione esclusiva per informare il pubblico sulle sue condizioni. Per il momento ci limiteremo a questo”.

Su Alex Zanardi era intervenuto poco tempo fa anche il figlio Niccolò: “È sempre lì. Nessuna novità, niente di niente. Siamo anche un po’ stressati per questo, non ci sono grandi cambiamenti. Noi non perdiamo le speranze, la fibra è buona”. In questo momento Alex Zanardi si trova ricoverato nell’ospedale “San Bortolo” di Vicenza, unità gravi cerebrolesioni. Ora queste nuove parole della moglie.