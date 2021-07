Alessandro Del Piero non è stato solo uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Legando il suo nome alla Juventus è anche una delle ultime bandiere in uno sport dove sempre più contano i soldi e la riconoscenza è inesistente. Non solo. Negli anni d’oro Alex è arrivato ad essere il calciatore più popolare dopo Francesco Totti, nonché “lo sportivo più amato dagli italiani”. Sotto il profilo sportivo è stato detto davvero tutto su questo campione. Basti pensare al ‘gol alla Del Piero’ o al soprannome ‘Pinturicchio’, copyright Gianni Agnelli.

Una leggenda, un campione, una stella. Ma cosa dire della sua vita privata? Beh, a differenza di molti suoi colleghi Alessandro Del Piero non ha riempito le pagine delle riviste di gossip con i suoi amori, tutt’altro. L’ex calciatore bianconero e della nazionale è sempre stato molto riservato, tanto da arrivare a sposarsi in gran segreto. Con Sonia Alex ha tre figli, Tobias di 14 anni, Dorotea di 12 e Sasha di 11. Il loro legame, però, non è sempre stato sereno.

Proprio a causa della sua riservatezza forse non sono in tanti a sapere che Alessandro Del Piero e Sonia hanno avuto una forte crisi. Dopo ben 13 anni di matrimonio, come riportato dal settimanale “Chi” tra i due nel 2018 ci furono delle incomprensioni e una rottura. Tuttavia dopo due anni la storia ha ripreso ad andare per il verso giusto, come confermato dalle foto di famiglia scattate in occasione del 46esimo compleanno di Alex il 9 novembre del 2020.





Pur essendo presente sui social Alessandro Del Piero non è attivissimo. Su Instagram, ad esempio, conta 4 milioni di follower, ma ha pubblicato ‘appena’, si fa per dire, 800 post. In ogni caso negli ultimi giorni l’ex calciatore ha voluto condividere alcuni momenti delle sue giornate di vacanza. Alex si trova in questi giorni a Capri, mentre una settimana fa era a Belgrado. Ebbene in una foto compare nei pressi dei famosi Faraglioni. In un’altra invece eccolo in coppia con il figlio Tobias.

Lo scatto di Alessandro Del Piero col figlio Tobias ha fatto il pieno di like, in poche ore siamo arrivati quasi a 90mila mi piace. Più che l’evidente somiglianza, soprattutto nella bocca, i fan hanno voluto scherzare: “Ci serve un altro Del Piero nel calcio 🙌”. Qualcun altro, invece, visto il color biondo shock di Tobias, ha sottolineato la somiglianza del ragazzo con Bernardeschi. Tutti però sono d’accordo: “Bello il papa’…bello il figlio!!!😊”. Non avevamo dubbi!