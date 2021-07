Grave lutto per Alessandro Costacurta. Una perdita tremenda per un incidente stradale

Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di un incidente avvenuta nella mattinata di venerdì 23 luglio a Premezzo (Varese) via Padre Reginaldo Giuliani. Una donna è morta: sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre a mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e a una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, 87anni.

La vittima dell’incidente si chiama Margherita Beccegato ed è la mamma dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale, ora opinionista tv per Sky Sport, Alessandro Costacurta detto Billy. La donna ha perso il controllo della sua vettura e si è andata a schiantare contro un muro di un’azienda. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Al momento l’ipotesi più plausibile è che la mamma di Costacurta abbia perso il controllo dell’auto a causa di un malore.

I tentativi di rianimarla sono stati vani: la donna è morta sul colpo, prima che si potesse tentare il trasporto in ospedale. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore all’ex campione del Milan. Ieri 22 luglio Costacurta in un post su Instagram aveva scritto un post in cui invitava a vaccinarsi contro il Covid: “Proteggo me, i miei familiari e i miei amici ma soprattutto voi che non volete vaccinarvi #iomivaccino”.





Un terribile lutto per Alessandro Costacurta che, quando era giovanissimo a 17 anni, aveva perso il padre. L’ex difensore del Milan disse che per lui fu un trauma e grazie all’aiuto di Fabio Capello e Cesare Maldini riuscì a risollevarsi dopo la drammatica perdita del genitore. Non si conoscono le cause della morte dell’uomo anche perché in questi anni, Alessandro Costacurta ha preferito non toccare l’argomento

Alessandro “Billy” Costacurta ha legato per intero la sua carriera al Milan con cui in 20 stagioni ha messo insieme la bellezza di 663 presenze condite da tre reti. La bacheca del 55enne è piena di trofei: sette scudetti, una Coppa Italia, cinque supercoppe italiane, cinque Champions League, quattro supercoppe Europee e due Intercontinentali per un totale di 24 titoli.