Gioia enorme per il vip, diventato papà per la prima volta. Ad annunciare la splendida notizia il diretto interessato, che si è immortalato in una storia Instagram con la neonata e ha scritto: “Benvenuta Azzurra”. Ma anche la sua dolce metà ha voluto condividere con tutti i suoi follower l’immagine della sua bambina e un post altrettanto bello e commovente. E c’è anche un altro gesto che ha lasciato tutti davvero a bocca aperta, infatti il papà di lui ha deciso di fare un regalo a tutto il suo paese di origine.

L’uomo ha infatti deciso di festeggiare alla grande la notizia e il fatto di essere diventato nonno. A riferire tutti i dettagli è stata ‘La Provincia di Cremona’. Il papà del vip ha voluto offrire il caffè a tutti i clienti di un bar nello specifico, ‘Leon d’Oro’. E proprio un utente social ha sottolineato questa scelta davvero straordinaria e inaspettata del neo nonno. Tutti sono quindi al settimo cielo ed è davvero difficile contenere questo entusiasmo. Il parto è avvenuto esattamente alle ore 2 della notte tra il 20 e 21 gennaio.

Il paese italiano in festa è Piadena Drizzona, in provincia di Cremona. La mamma della bimba, che si chiama Camilla Bresciani, ha postato sul suo profilo Instagram: “Qualunque frase, qualunque parola, sarebbe banale. Grazie per averci scelti! Benvenuta al mondo amore mio. Azzurra 21/01/2022”. E subito sono apparsi commenti entusiastici da parte dei fan della donna e del vip. Lui è un noto calciatore italiano, che milita in una delle squadre più importanti del massimo campionato nazionale.





Ad essere diventato genitore il calciatore dell’Inter, Alessandro Bastoni. La fidanzata di Alessandro Bastoni, che ha dunque dato alla luce la meravigliosa bambina, è legata al difensore nerazzurro da alcuni anni. Ha una grande passione nei confronti del mondo della moda, anche se non si conosce bene la sua professione. Ciò che è certo è che ha creato un brand di abbigliamento ed è super innamorata di lui. Sono davvero numerose le foto di coppia che pubblica. E ora saranno sempre in tre negli scatti.

Alessandro Bastoni è nato a Casalmaggiore (Cremona) il 13 aprile del 1999 e si è laureato campione d’Europa negli ultimi Europei con la maglia dell’Italia. Milita nell’Inter dal 2019 e finora ha totalizzato in campionato 77 presenze impreziosite da 3 reti. In precedenza aveva giocato con le casacche dell’Atalanta e del Parma. Con la nazionale azzurra ha collezionato invece 9 apparizioni.