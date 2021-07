A 43 anni Aldo Montano ha detto basta. Ha detto basta dopo l’argento olimpico, chiusura di una carriera incredibile. 5 medaglie dal 2004, su cui spicca l’oro conquistato nell’edizione greca. Ora per lo schermidore livornese inizia una nuova vita. “È stato bellissimo tutto ma il punto finale è stato emozionante perchè cambierà tutto. E’ un salto nel buio che farà anche un po’ paura. Sono partito da Livorno e forse tornerò anche lì”.



Sono state le parole di Aldo Montano a casa Italia a Tokyo. “Provo tanta emozione, ho sentito la mia famiglia, mi stanno aspettando. L’adrenalina che ti può dare lo sport sarà diversa, è un salto un po’ nel vuoto perché negli ultimi 25 anni ho fatto questo e pensare a quello che sarà domani è tosta”. Poi ha aggiunto: “Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così”.



Quindi Aldo Montano aggiunge: “È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo. Portare a casa questa medaglia che mi sento di aver aiutato i ragazzi a conquistarla tutta. È stato meraviglioso chiudere una carriera così”.







La nuova vita di Aldo Montano partirà soltanto dopo aver pagato un prezzo abbastanza alto ad una carriera così lunga, lo attende infatti un’operazione non banale: “Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere una necrosi progressiva. La protesi, a fine carriera, diventa necessaria. È lo scotto per aver gareggiato a lungo”. È una necrosi al femore sinistro con cui ha cercato dolorosamente di convivere, adesso l’intervento di protesi all’anca non è più rinviabile.



Personaggio istrionico dentro e fuori la pedana, Aldo Montano si è confessato pochi giorni fa al Corriere della Sera affermando di essere cambiato. “La mia esuberanza giovanile? Non so se l’ho fatto più per una spensieratezza giovanile o per mascherare una normalità che amo. La base è una famiglia tradizionale: babbo, mamma, sorella. Si mangia alla stessa ora, le vacanze si fanno assieme. Sto riproponendo lo schema a mia moglie e ai miei figli”.