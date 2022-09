“Ho un cancro”. Sport sotto choc, il campione è già finito sotto i ferri

“Ho un cancro ai testicoli”, questa la rivelazione shock arrivata dall’ex campione di sci alpino, il norvegese Aksel Lund Svindal in un post su Instagram. Una notizia arrivata dopo aver partecipato a ‘Il Festival dello Sport’ di Trento assieme all’azzurro Dominik Paris. “Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi era molto buona. Tutto grazie alla prima decisione di andare dal dottore non appena sospettavo che qualcosa non andava. Sapevi che il cancro ai testicolo è il tipo di cancro più comune per gli uomini sotto i 50 anni?”.



“E che non è raro che i pazienti siano giovani sui vent’anni. Non lo sapevo, ma ora lo so. Quello che so anche è che gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute. E a volte è esattamente quello che devi fare per avere conoscenza, o per prendere quella buona decisione di andare da un dottore. Se vivi in Norvegia e hai qualsiasi domanda, dovresti contattare @kreftforeningen. Hanno persone con esperienza e risposte alle domande che potresti avere”.

“Fanno un ottimo lavoro. E sono sicuro che altri paesi hanno fondamenta simili”, ha aggiunto Svindal, ritiratosi nel 2019, e tra i più grandi sciatori di tutti i tempi. Svindal, originario di Kjeller e attivo in gare FIS dal dicembre 1998, ha esordito in Coppa Europa il 28 novembre 2000 a Levi, chiudendo 43º in slalom gigante, e in Coppa del Mondo il 28 ottobre 2001 a Sölden nella medesima specialità, senza qualificarsi per la seconda manche.



Svindal è stato uno dei più grandi sciatori della storia e di gran lunga il più vincente tra i norvegesi. Aksel si è portato a casa due Coppe del Mondo generali nel 2007 e nel 2009 finendo secondo nella classifica finale nel 2006, 2013 e 2014 e terzo nel 2012 e 2018, e in bacheca ha anche 2 trofei di discesa (2013 e 2014), 5 di superG (2006, 2009, 2012, 2013 e 2014) e una di gigante e combinata entrambe nel 2007, per un totale di 11 sfere di cristallo assolute o di specialità.



Ha vinto 36 gare di Coppa del Mondo (settimo plurivittorioso di sempre ex-aequo con Benjamin Raich), 14 discese, 17 superG (secondo di sempre dopo Hermann Maier), 4 giganti e 1 combinata, mentre i suoi podi totali in Coppa sono 80.

