Il mondo del ciclismo è sotto choc per la prematura scomparsa di Simon Millon, giovane corridore francese di appena 24 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Tours nella serata di lunedì. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le cause del decesso, anche se le prime ipotesi parlano di un malore improvviso.

Millon correva per il Guidon Chalettois, squadra dilettantistica di alto livello che milita nella categoria National 1. Era considerato una delle giovani promesse del ciclismo francese, non solo per i risultati ottenuti ma anche per le sue qualità umane. A rendere pubblica la notizia della sua morte è stato lo stesso club, attraverso un commosso post pubblicato sui social nella serata di martedì.

Lutto nello sport: ciclista 24enne trovato morto in casa

Capitano della formazione, Millon si era già messo in luce in diverse corse del panorama nazionale, vincendo gare come la Manica Atlantica e il Tour des Deux-Sèvres. Non era solo un atleta promettente, ma anche una figura centrale all’interno del team, come testimoniano le parole del club: “Oltre alle sue doti atletiche, Simon era un ragazzo generoso, leale, combattivo. Era amato dai suoi compagni di squadra, dallo staff tecnico e da tutta la dirigenza”.

Anche il Comitato ciclistico dell’Indre-et-Loire, regione di provenienza del giovane, ha voluto ricordarlo con affetto: “Simon era un giovane che sorrideva alla vita, rispettoso, gentile. Ci manca già e non lo dimenticheremo mai”. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità ciclistica, lasciando un grande vuoto tra coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano non solo come sportivo, ma come persona. In attesa di conoscere i risultati delle indagini sulle cause del decesso, il mondo dello sport si stringe intorno alla famiglia Millon e al suo team in questo momento di dolore.