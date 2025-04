Bruttissima notizia per il calcio italiano. La Serie A è in lutto per la perdita di un calciatore, che ha scritto delle pagine memorabili nella sua carriera. Diversi gli eventi rilevanti che hanno caratterizzato la sua vita professionale, che gli ha permesso di vivere partite e momenti che non ha mai cancellato dalla sua mente.

Il calcio italiano è stato colto alla sprovvista proprio a ridosso della Pasqua, con la comunicazione di questo lutto terribile che ha rattristato tutta la Serie A. La sua morte è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 18 aprile all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Era stato ricoverato alcuni giorni fa e si è spento quindi all’interno del nosocomio toscano.

Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio ad un’icona del pallone





Calcio italiano in lutto, la Serie A perde uno storico calciatore

A perdere la vita a 63 anni è stato Giulio Drago, l’indimenticato portiere che nel 1994 riuscì a battere in amichevole l’Italia di Arrigo Sacchi, che si apprestava a disputare i Mondiali. Lui difendeva la porta del Pontedera, che vinse 2-1. Ma a ricordarlo in queste ore, dopo il suo decesso, è stata anche la Juventus, club col quale era cresciuto calcisticamente.

Drago è entrato nella storia anche per aver portato, insieme ai suoi compagni, per la prima volta in Serie A la squadra dell’Empoli. Con questo club giocò dal 1984 al 1989. Poi avvenne il trasferimento al Bari, sempre nel massimo campionato italiano. Successivamente militò in Serie B con Triestina ed Ascoli, prima di chiudere l’attività agonistica nel Pontedera.

La Juventus lo ha ricordato così sui social: “Riposa in pace Giulio”. Dopo essersi ritirato, aveva deciso di continuare a vivere ad Empoli e aveva fornito il suo contributo per il settore giovanile empolese. Anche la Cremonese, altro club in cui ha giocato, lo ha voluto omaggiare.

Infatti, il team lombardo ha scritto: “È con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa di Giulio Drago. Alla moglie Patrizia, ai figli Filippo e Marco e a tutti i famigliari vanno le più sentite condoglianze della proprietà e del club grigiorosso. Drago, portiere grigiorosso della leggendaria squadra che conquistò la storica promozione in Serie A del 1984, si è spento nel pomeriggio di venerdì 18 aprile. all’Ospedale San Giuseppe di Empoli dove era ricoverato. Le tue mani sicure ci guideranno per sempre dall’alto, Giulio”.