Un bruttissimo episodio ha visto come protagonista un vip italiano. In particolare, il figlio ha subito un vero e propri augurio di morte sul suo profilo Instagram. La pesantissima frase era rivolta al giovane e al papà famoso. Il ragazzo, che ha appena 17 anni, ha voluto dunque rendere tutto pubblico per denunciare questa sconcertante vicenda. Insulti gravissimi e senza senso nei confronti di un minorenne. Ma il 17enne ha voluto reagire per lanciare un messaggio.

Questa la frase choc scritta in direct: “Devi morire insieme a tuo padre”. E lui ha commentato sul noto social network: “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato”. (Continua dopo la foto)















L’adolescente ha scritto ancora: “Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere, non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sono figlio di un allenatore che, probabilmente come è giusto che sia, può non piacere. Questa sarebbe la mia ‘colpa’ e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”, ha concluso nel post. (Continua dopo la foto)















Ad essere finito nel mirino degli hater è stato Nicolò Pirlo, il figlio dell’allenatore di calcio della Juventus, Andrea Pirlo. L’ex centrocampista non sta ottenendo i risultati sperati alla guida della compagine piemontese e per questa ragione c’è chi ha pensato di augurare la morte ad entrambi. Condanna totale da parte dei follower del ragazzo: “Vergogna e ignoranza, nient’altro”, “Tutto ciò che sfocia in violenza è palesemente sbagliato”, “La follia della gente”, “Davvero tutto assurdo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ PIRLO (@nickpirlo_10)

Andrea Pirlo è stato unito in matrimonio con Deborah Roversi dal 2001 al 2014 e da lei ha avuto due figli: Nicolò, nato il primo giugno del 2003, e Angela, venuta alla luce nel 2006. Poi dal 2014 ha cominciato una relazione sentimentale con Valentina Baldini e ha avuto due figli gemelli, Leonardo e Tommaso, i quali sono nati in America e precisamente a New York il 7 luglio del 2017.

