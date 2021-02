“La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia a 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”. Questo è il Tweet postato dal team Fausto Gresini. L’uomo, ex pilota di motociclimo e fondatore del team che ha preso il suo nome, due volte campione del mondo è stato in condizioni davvero gravi per aver contratto il Covid.

La diffusione della notizia della morte di Gresini è stata piuttosto macchinosa. Dapprima, così come si legge su Leggo: "Tanti siti d'informazione e televisioni hanno dato la notizia della scomparsa di Fausto Gresini, notizia che si è poi rivelata fortunatamente infondata. Chiediamo scusa a Fausto Gresini, alla sua famiglia ai suoi amici e al suo team". Questo quanto accaduto nella giornata di ieri.





























Il pilota è stato ricoverato a fine dicembre in ospedale, da allora non ne è più uscito. Poi ieri la diffusione della notizia che fosse deceduto si era diffusa, attraverso una nota emittente tv. Ma ecco che tramite l'account twitter del suo team, sempre nella giornata di ieri, è arrivata la smentita: "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche". Insomma, un tira e molla davvero poco piacevole per il povero Fausto Gresini.

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche. — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021









Eppure nello scorso fine settimana, tra venerdì e sabato, sembrava essere avvenuto un miglioramento delle condizioni di Fausto Gresini, poi improvvisamente peggiorate nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio. Ad oggi, tramite Twitter del suo fedelissimo team, abbiamo appreso la dipartita del famosissimo pilota.

