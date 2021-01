“Il pilota della Scuderia Ferrari Charles Leclerc è risultato positivo al test per Covid-19″. Con un tweet, scrive Adnkronos, la Ferrari ha annunciato la positività del pilota monegasco in uno dei tanti test che, come da protocollo, vengono svolti regolarmente con tutti i piloti. “Charles ci ha avvisato immediatamente -prosegue la nota della scuderia di Maranello- e ha informato tutti coloro con cui è stato in stretto contatto negli ultimi giorni. Attualmente si sente bene con sintomi lievi e ora si sta isolando a casa sua, a Monaco”. Il via del Mondiale di Formula 1 è previsto per il prossimo 28 di marzo con il Gran Premio del Bahrein.

"Ciao a tutti, spero che tutti voi stiate bene. Vorrei dirvi che sono risultato positivo al Coronavirus. Sono testato regolarmente in accordo ai protocolli della mia squadra. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e immediatamente sono andato in auto-isolamento, notificandolo a tutte le persone con le quali sono entrato in contatto. Un test successivo mi ha dato l'ufficialità: sono positivo. Mi sento bene, ho lievi sintomi", ha scritto Leclerc su Instagram.















"Rimarrò in isolamento a casa mia, nel Principato di Monaco, in ossequio alle regole delle autorità locali. Statemi bene e fate attenzione". Charles Leclerc, un predestinato per molti a cominciare da Ross Brown che lo paragonò a Michaele Schumacher inizia dal gradino di collaudatore; nel 2017 vince il campionato di Formula 2. La sua è una affermazione da vero e proprio dominatore. A questo punto, nonostante la giovanissima età, il passaggio in Formula 1 appare maturo.















A dargli questa possibilità, riporta biografie on line, è la Sauber: dopo un periodo di adattamento, partecipa al campionato 2018. Il suo talento sboccia anche nella massima espressione delle 4 ruote: Charles Leclerc chiude il suo primo anno in Formula 1 al 13° posto con un bottino complessivo di 39 punti.











Il 1° settembre 2019 in Belgio arriva la sua prima vittoria in F1: diventa così il più giovane pilota Ferrari di sempre a vincere un Gran Premio. Replica la settimana successiva con un’altra straordinaria vittoria a Monza: Leclerc riporta così la vittoria della Ferrari al GP d’Italia dopo 9 anni (l’ultima fu di Fernando Alonso).

