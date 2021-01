Un episodio davvero poco piacevole ha coinvolto Fabio Cannavaro e i collaboratori del suo staff tecnico del Guangzhou Evergrande. L’ex difensore centrale di Napoli, Parma, Real Madrid e Juventus (solo per citarne alcune), tra i protagonisti indiscussi della vittoria dei Mondiali a Germania 2006 dell’Italia, dal 2014 ricopre la carica di allenatore proprio del Guangzhou.

Nel mese di dicembre però la squadra cinese è andata in contro ad un'inaspettata eliminazione dalla Champions League asiatica. Questa sconfitta cocente ha portato con sé degli strascichi importanti. Infatti la dirigenza non avrebbe reagito per niente bene, tanto da compiere un atto spiacevole nei confronti di Cannavaro e del suo staff tecnico.





























Il clamoroso episodio che ha riguardato Fabio Cannavaro e i suoi collaboratori: la dirigenza del Guangzhou Evergrande li ha bloccati in albergo per ben 12 giorni. Oltre a Cannavaro presenti anche il fratello Paolo ed il dottor Enzo Castellacci, ex responsabile dello staff medico della Nazionale. L'ex calciatore non è solo alle prese con la prematura espulsione dalla prestigiosa competizione continentale, ma Cannavaro sarebbe alle prese anche con una trattativa alquanto difficile in merito a quella che è la sua condizione contrattuale. Lui ed il Guangzhou si troverebbero su delle posizioni molto distanti, se non proprio di contrasto.









Ed anche a questo aspetto viene imputato l’inusitato e decisamente poco giustificabile comportamento dei dirigenti cinesi. I quali non sarebbero intervenuti per facilitare le cose e permettere a mister Cannavaro ed aiutanti di lasciare il Qatar per tornare in Cina. Il tutto è durato per ben 12 giorni e ha costretto l’ambasciata italiana ad intervenire ufficialmente. Ma l’episodio, accaduto il mese scorso, non è ancora giunto al termine. Per l’appunto la FIFA e la AFC, una il massimo organo calcistico mondiale e l’altra asiatico, sono intenzionati ad indagare su quanto di brutto successo. Non si escludono provvedimenti molto severi nei confronti del Guangzhou Evergrande.

