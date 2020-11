Anche il mondo dello sport e del calcio in particolare è nuovamente colpito dal coronavirus. Nelle scorse ore è stata annunciata la positività dell’attaccante della Roma, Edin Dzeko, che lo ha scritto sul suo profilo Instagram. Adesso ad aver contratto il Covid-19 è il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. La notizia è stata riportata dall’agenzia giornalistica Ansa, che ha anche fornito ulteriori dettagli sullo stato di salute dell’ex calciatore italiano.

L'ex allenatore dell'Inter non ha avuto alcune conseguenze fisiche, quindi risulta attualmente completamente asintomatico. Ovviamente sta rispettando tutti i protocolli anti-contagio, infatti è in isolamento domiciliare presso la sua abitazione. E a far discutere è anche ciò che era successo qualche giorno fa, con protagonista proprio il ct. Infatti, aveva deciso di condividere un'immagine dai toni un po' sarcastici che aveva sollevato le proteste di tantissime persone presenti sul web.















La vignetta legata all'emergenza sanitaria recitava: "Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i tg". Dopo un vespaio di proteste, l'ex atleta di Bologna, Lazio e Sampdoria era stato costretto a fare dietrofront e a scusarsi pubblicamente per l'uscita infelice. Inoltre, Mancini si era anche resto artefice di un battibecco a distanza con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e con il presidente della Figc, Gabriel Gravina. Ora la sua positività al covid, che spera di superare presto.















Roberto Mancini ha iniziato la sua avventura con l'Italia il 14 maggio del 2018. Ha esordito sulla panchina azzurra il 28 maggio dello stesso anno, nel match vittorioso 2-1 contro la Finlandia. Il 12 ottobre del 2019, con il successo interno per 2-0 ai danni della Grecia, l'Italia ottiene la meritata qualificazione agli Europei 2020, con ben tre giornate d'anticipo. Europei che non si sono disputati quest'anno per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria e che saranno recuperati nel 2021.









Nelle scorse ore ha detto di essersi contagiato anche il cantante Marco Carta: “Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid. Nulla di grave, sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando, state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)”.

