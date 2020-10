Anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono stati trovati positivi al coronavirus. Salgono così a quattro i giocatori dell’Inter positivi dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il Covid non molla il calcio. Ma se per campioni di oggi il coronavirus non ha bussato in maniera preoccupante, per un campionissimo del passato le cose non vanno troppo bene: è in terapia intensiva e lotta per la vita.

Ha scritto alcune pagine davvero importanti nella storia del calcio, ma oggi si trova a combattere la sua battaglia più importante: Antonin Panenka, storico protagonista della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 1976 e inventore del "cucchiaio" su calcio di rigore, si trova in gravi condizioni in un ospedale di Praga, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Panenka, che compirà 72 anni il prossimo 2 dicembre, respira infatti grazie al sostegno di un macchinario e sta lottando in queste ore per la vita.















A renderlo noto, tramite i propri profili social, è il Bohemians, club di Praga nel quale il calciatore ha militato dal 1967 al 1981. Panenka è entrato nella storia del calcio proprio per l'invenzione del cosiddetto "cucchiaio" su calcio di rigore. Un gesto che sarebbe stato emulato di lì in avanti da diversi campioni, su tutti Francesco Totti che ne ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica, ma che è stato proprio Panenka a realizzare per la prima volta.















E non certo in un'occasione qualunque, visto che sfoderò il primo cucchiaio in occasione della finale di Euro '76 contro la Germania Ovest. Con il 5-3 finale in quella sequenza di tiri dal dischetto, la Cecoslovacchia si laureò Campione d'Europa e Panenka fu consegnato per sempre alla storia del calcio.











Nel 1980 agli Europei svoltisi in Italia portò la sua nazionale ancora sul podio raggiungendo il terzo posto al termine di una sfida ai rigori con i padroni di casa italiani. L’anno seguente, dopo 14 stagioni giocate con il Bohemians ČKD Praga, emigra in Austria per vestire la maglia del Rapid Vienna con cui vince due titoli nazionali e una coppa nazionale che lo porta alla finale di Coppa delle Coppe 1985 persa con gli inglesi dell’Everton. Al termine di quella stagione passa al VSE St. Pölten per poi, dopo 2 stagioni, passare alle serie minori austriache dove giocherà sino a 45 anni d’età.

