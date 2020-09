Ciccio Graziani, brutto incidente: trasportato in ospedale. Le sue condizioni

Brutto periodo per lo storico attaccante del Torino e campione del mondo nell’ 82 con la Nazionale Ciccio Graziani. L’uomo è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo a causa di un incidente domestico avvenuto la settimana scorsa. Francesco Graziani, chiamato da tutti Ciccio è stato uno dei più amati calciatori della storia, e ancora oggi è tanto sostenuto. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata ad Arezzo, infatti, giovanissimo, a soli 18 anni esordisce in Serie B. L’esordio in Serie A arriva grazie al Torino nel 1973 e proprio con la squadra piemontese riesce a vincere anche lo scudetto nella stagione 1975-76.

In tanti ricorderanno il trasferimento alla Fiorentina, fino a giungere a giocare con la Roma, con la quale vince una Coppa Italia. Ma uno dei momenti più importanti e storici della sua carriera è consacrato nella Nazionale, vincendo il Mondiale nel 1982. Oggi Graziani è divenuto un importante personaggio televisivo, molto simpatico e amato dal pubblico, soprattutto grazie alle sue esperienze da opinionista nelle trasmissioni sportive. Lo ricordiamo anche nel celebre reality "Campioni" durante il quale diventò un vero e proprio personaggio iconico.















Ora però è arrivata una notizia spiacevole, che ha messo in allarme i suoi numerosi fan: Ciccio Graziani è stato ricoverato a causa di un incidente domestico avvenuto la scorsa settimana. Vediamo cos'è accaduto all'ex attaccante del Torino. Ciccio Graziani è stato uno dei calciatori più amati e seguiti, e ancora oggi riesce a conquistare un vasto pubblico. Lo ritroviamo come opinionista di diverse trasmissioni sportive, mostrando la sua personalità allegra e solare. E' stato infatti l'allenatore del Cervia, la squadra protagonista del reality show "Campioni il sogno" e proprio per questo suo temperamento tanto spumeggiante è diventato un personaggio seguito e imitato tantissimo in quegli anni.















Come abbiamo detto, l'ex campione del mondo è ricoverato da alcuni giorni all'ospedale San Donato di Arezzo a causa di una brutta caduta in casa avvenuta alla fine della scorsa settimana. Graziani avrebbe riportato fratture alle costole, e per questo motivo ha trascorso i primi giorni nel reparto di rianimazione, in attesa di riprendersi.











Da inizio settimana le sue condizioni sono migliorate e in seguito ad alcuni esami effettuati dal buon riscontro, l’ex calciatore è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Una notizia che ha messo in apprensione i suoi fan, che sempre lo seguono e sostengono animatamente. Con grande fortuna, dopo alcuni giorni di intensa preoccupazione, Ciccio Graziani sta decisamente meglio ed è in fase di iniziale ripresa. Non possiamo che augurare al mitico sportivo un grande in bocca al lupo e una pronta guarigione.

