“Miei figli positivi al Covid per colpa tua”. Maxi Lopez contro Wanda Nara. E spunta una foto che mette nei guai l’argentina

Non è la prima e non sarà certo l’ultima. Tra Maxi Lopez e Wanda Nara è scoppiata una feroce polemica, con l’attaccante argentino che ai microfoni di “Los Angeles de la Mañana” non ha trattenuto la rabbia. Il duro sfogo contro l’ex moglie – ora compagna di Mauro Icardi – è arrivato dopo la positività di Maurito al coronavirus e un post in cui la showgirl cercava di tranquillizzare tutti. E quindi volano anche i piatti tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Ancora una volta per colpa di Mauro Icardi risultato positivo al Coronavirus.

Secondo l'ex marito della showgirl argentina anche Benedicto e Constantino, figli di dell'ex coppia sono risultati positivi al coronavirus. Il botta e risposta è nato dopo le parole su Instagram di Wanda Nara che cercava di rassicurare sullo stato di famiglia di tutta la sua famiglia: "Stiamo tutti bene, il mio risultato è negativo, come quello dei miei figli, il nostro stato di salute è buono". Notizia falsa secondo il suo ex marito…















La positività di Mauro Icardi e di due dei suoi figli ha mandato su tutte le furie Maxi Lopez: "Due dei nostri figli positivi al Covid per colpa del suo atteggiamento irresponsabile". Un attacco diretto quello fatto a Wanda Nara dopo il già turbolento divorzio tra i due.















Il calciatore ha accusato ancora una volta Wanda di essere una madre poco responsabile e di aver esposto ora al contagio i tre figli avuti insieme dopo che l'attuale marito, Mauro Icardi, sarebbe risultato positivo al coronavirus con il Psg, il club con cui gioca. Intervenuto a Los Angeles de la Manana, Maxi ha ribadito che due dei suoi figli sono invece positivi al Coronavirus dopo la vacanza di famiglia a Ibiza.











“Le ho detto che non doveva andare a Ibiza. Tutti quelli che tornano da lì tornano contagiati. Ma lei è incoerente come madre. Se lei non lo capisce chi altri potrebbe capirlo?”, ha detto Lopez senza mezzi termini. Un attacco senza diritto di replica… Come andrà a finire questa storia? Ora bisogna solo aspettare e siamo certi che ne vedremo delle belle!

