“Sono pazza di te…”. Raffaella Carrà, da questo momento non è più un segreto. Lo ha detto lei

Con la vittoria sulla Sampdoria per 2 a 0 di ieri sera la Juventus ha appena conquistato il suo nono scudetto consecutivo, record assoluto per il campionato italiano e per i cinque tornei top europei. Ma se per i tifosi comuni ormai il titolo sembra quasi una cosa normale, pochi i festeggiamenti per lo stivale, molti vip si sono scatenati sui social, omaggiando a loro modo la Vecchia Signora.

A cominciare da Raffaella Carrà che ha le voluto dedicare uno dei suoi cavalli di battaglia, adattandolo per l’occasione: “Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @juventusfc @Cristiano @andagn @PauDybala_JR @bonucci_leo19 @chiellini @G_Higuain @gianluigibuffon @juventusfcpt”. Ovviamente accanto alla Carrà sono moltissimi i vip che hanno voluto festeggiare i propri beniamini, anche se non tutti mostrano lo stesso entusiasmo. (Continua dopo la foto).



















Pippo Baudo, ad esempio, pur festeggiando , non ha nascosto le sue perplessità, legate non soltanto al contesto sociale, ma anche a quello che ha detto il campo con i troppi rigori a favore. “È uno scudetto che non mi entusiasma molto, vuoi per la circostanza del coronavirus che ha ovviamente fatto registrare un campionato anomalo, in cui i calciatori hanno giocato un giorno sì e un giorno no, in condizioni strane, in pieno sole, senza pubblico. Ma poi, bisogna onestamente riconoscere che la Juve ha vinto con merito, ma ha avuto troppi rigori a favore. Quest’anno quindi sono felice ma con qualche riserva. E poi, coi tempi che corrono, diciamo che non c’è molto da festeggiare”.















26.07.2020

I starded loving you that I was 5 years old and I never stopped to doing. Congratulations Lady Juventus. pic.twitter.com/qZ7g03jQsL — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) July 27, 2020









Non è mancato il messaggio di congratulazioni di Rita Pavone, così come quelli di Ezio Greggio, Luca Argentero o Cristina Chiabotto. Anche l’attore e conduttore televisivo Beppe Convertini ha espresso la sua soddisfazione su Leggo, ma senza esagerare: “È sempre emozionante vincere uno scudetto, anche se per la Juventus è la nona volta consecutiva. Un campionato diverso, nell’anno del lockdown, dopo un periodo dolorosissimo che ha segnato tutti noi”. Mancano invece all’appello moltissimi altri vip che non hanno mai nascosto la propria fede bianconera e che però stavolta non hanno ancora fatto sentire la propria voce, da Eros Ramazzotti a Federica Panicucci, passando per Alessia Mertz, Neri Marcorè e Miriam Leone.

“I calciatori? In serie A si masturbano prima delle partite. La rivelazione a luci rosse sul mondo del nostro calcio fatta da lei, vip (bellissima) che il pallone italiano lo conosce molto da vicino