“Condizioni instabili”. Alex Zanardi ricoverato in terapia intensiva

“In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano”.

Lo rende noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, precisando che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso". Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all'Himalaya". Sono le parole del dottor Franco Molteni, direttore dell'Unità operativa complessa di recupero e riabilitazione di Villa Beretta, dove da due giorni era ricoverato Alex Zanardi.



















"Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà. È qui soltanto da due giorni e dall'incidente è passato un mese", le parole al Corriere della Sera. "Una cosa la sappiamo: siamo molto determinati. I miracoli non li fa nessuno e qui nessuno pensa di essere onnipotente ma faremo tutto ciò che sarà possibile fare, come facciamo sempre con i nostri pazienti", aggiunge.



















"Non facciamo scherzi, forza Alex". "Ti amiamo tutti Alex, forza!". "Mi raccomando, tu sei un supereroe vivente! Vinci ancora per tutti noi che abbiamo ancora bisogno dell'esempio magnifico che sei!". Un unico coro, incredulo, compatto e forte, si sta propagando in queste ore sul web per sostenere il campione Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula Uno è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, e le sue condizioni sembrerebbero molto gravi.





Tra coloro che esortano il grande campione a non mollare, vip e gente comune. “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, scrive il premier Giuseppe Conte. “Sei una splendida persona e un esempio di resilienza e vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio”, è il commento di Lapo Elkann. “Dai Alex, non fare scherzi. Forza”, è l’esortazione di Luca Bizzarri. “Sono con te Alex! Sei un grandissimo uomo e atleta! L’Italia ti vuole bene ed è al tuo fianco”, aggiunge Pierferdinando Casini.

