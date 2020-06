Il grandissimo calciatore Mohamed Salah fa impazzire sul campo i tifosi del Liverpool da ormai tre anni, ovvero dal 2017, quando lasciò la Roma per approdare nelle fila dei Reds. Ma nelle scorse ore è stato apprezzato anche per un gesto che va al di là degli aspetti calcistici. Ne ha fatti tanti di gesti che hanno fatto più che piacere ai suoi sostenitori, ma l’ultimo di esso è destinato a far rumore ancora di più. Il tutto è accaduto nella zona centrale della città inglese, in una stazione di servizio.

Precisamente alla stazione di servizio di Old Swan. Qui si è presentato in tenuta sportiva da allenamento con indosso dei guanti e anche uno spray disinfettante per rispettare le prescrizioni legate all'emergenza sanitaria. Qui ha dunque deciso di fare rifornimento di carburante al distributore locale ed è stato immediatamente riconosciuto dagli altri clienti presenti. Ed ecco che è scattata in lui l'ennesima dimostrazione di grande generosità. E i fan sono andati in delirio.

























Salah ha dunque regalato un giro di benzina gratis a tutti. Poi è salito a bordo dell'auto ed è andato via. Nel momento in cui l'immagine dell'atleta è apparsa in rete, un utente ha commentato così la foto di Salah in versione benzinaio: "Lunga vita al re egiziano". Altri ancora hanno domandato quando si ripresenterà in zona. Intanto, la settimana prossima la sua squadra tornerà in campo per la ripresa del campionato. E si prospettano altri grandi successi per lui e per il team.























Il suo miglioramento sportivo ha sorpreso anche il suo ex compagno ai tempi del Chelsea, Obi Mikel, il quale ha dichiarato in passato: "Quando Salah è arrivato a Stamford Bridge era un ragazzino, ma lo adoravano tutti perché parlava e scherzava con chiunque. Credevo che sarebbe cresciuto e migliorato, perché già all'epoca era molto disciplinato, ma onestamente non avrei mai immaginato che avrebbe raggiunto un simile livello e che sarebbe diventato così forte".

Salah è considerato uno dei più forti calciatori della sua generazione ed è terzo nella classifica dei marcatori della nazionale egiziana. Ha vinto con il Liverpool una Champions League e si è anche laureato campione del mondo per club. Poi ha conquistato anche una Supercoppa europea. Per quanto riguarda i traguardi personali, ha vinto due volte il premio come calciatore africano dell’anno nel 2017 e nel 2018.

