“Michael Schumacher operato”. L’indiscrezione della stampa francese corre veloce

Si torna a parlare di Michael Schumacher che, secondo indiscrezioni, subirà un’operazione con cellule staminali per rigenerare il suo sistema nervoso“. È quanto scrive il quotidiano francese “Le Dauphiné” riportando diverse indiscrezioni secondo cui l’ex campione del mondo di Formula 1, che nel 2013 è entrato in coma a causa di un incidente sugli sci, sarebbe pronto a tornare nel centro medico dell’ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi per sottoporsi a questo intervento innovativo.

Secondo il quotidiano, le cellule verranno trasferite dal cuore o dal midollo osseo al cervello di Schumi, che verrà operato dal dottor Menasche, il pioniere della chirurgia delle cellule staminali, spiegando che già lo scorso settembre Schumacher era stato sottoposto alla sua prima terapia con cellule staminali a Parigi ma di questa nuova tecnica non si conoscono con esattezza i risultati ottenuti finora. La notizia ha avuto un grosso risalto e in poche ore ha fatto il giro del mondo, tanto che l'entourage del pilota – la sua famiglia si è chiusa nel più stretto riserbo – è dovuto intervenire per precisare che al momento non ci sono conferme dell'intervento e che, in ogni caso, questo non si farà certo nel pieno della pandemia di coronavirus.

























In questi sette anni dall'incidente, Schumi è stato sottoposto a diverse cure e da tempo le indiscrezioni riportano che la sua famiglia ha deciso di affidarsi al professor Menasche, famoso per aver sviluppato una tecnica di innesto di cellule staminali al cuore che effettua una sostituzione delle cellule malate, ma non esistono tuttavia prove che la terapia possa avere effetto anche sulle cellule nervose e cerebrali.















Solo qualche settimana fa l'ex pilota della Ferrari Felipe Massa aveva dichiarato: "So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto". A rivelarlo è l'ex pilota della Ferrari Felipe Massa che in un'intervista a "Fox Sports" ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Michael Schumacher, il campione di Formula 1 che è stato suo compagno di squadra al Cavallino Rampante nel 2006 finito in coma farmacologico dopo un terribile incidente con li sci.











“La situazione di Michael è molto complicata – ha spiegato il pilota brasiliano -. Ma rispetto la privacy e se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, perché dovrei farlo io? Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare”.

