Calcio: via libera per la ripresa della Serie A il 20 giugno

Dopo 64 giorni senza calcio, lo sport preferito dagli italiani e da tutto il mondo è tornato al suo posto nella nostra vita. La ripresa dei campionati sta avvenendo lentamente ma in sicurezza. La

è stata la prima a riprendere sabato 16 maggio.

Poche ore dopo l'annuncio della ripresa anche della Premier League inglese il 17 giugno, i club di Serie A italiani hanno appreso che anche loro sarebbero tornati negli stadi per ripartire con il campionato da dove si era interrotto la prima settimana di marzo a causa della pandemia da Covid 19.

























“Il comitato tecnico e scientifico ha dato il suo consenso sul protocollo proposto e la federazione mi ha assicurato di avere anche un piano B e un piano C. Alla luce di queste considerazioni, il campionato può riprendere il 20 giugno”, ha dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora giovedì 27 maggio dopo un incontro con gli organi istituzionali del calcio italiano.

In caso di un nuovo aggravamento della situazione sanitaria italiana, la federazione ha infatti fornito come “piano B” un sistema di play-off e play-out. Il “Piano C” citato dal Ministro entra nel merito ad una eventuale interruzione permanente della competizione in caso di rischio epidemico di nuovo elevato, soluzione scelta come piano A da molti paesi come la Francia.

Il riavvio italiano delle competizioni parte con una settimana d’anticipo rispetto all’effettiva ripresa della Serie A; nella settimana tra il 13 ed il 20 giugno a rompere il ghiaccio sarà la Coppia Italia. Essa è stata interrotta dopo le prime semifinali tra Inter e Milan da un lato e tra AC Milan e Juventus dall’altro.

Per quanto riguarda la sfida scudetto per la Serie A, la Juventus e la Lazio, con un solo punto di differenza in classifica, sono sulla buona strada per riprendere la competizione che incoronerà una delle due squadre Campione d’Italia 2020. La Serie B invece dovrebbe ricominciare il 26 giugno.

Campionato di Serie A e diretta gol in chiaro: è un braccio di ferro economico

Una delle novità richieste dal Ministro Spadafora ma di cui ancora non si hanno notizie certe è la trasmissione in chiaro – ovvero sui canali nazionali e non satellitari – dell’intero Campionato di Serie A, al fine di far risentire meno della limitazione non accesso agli stadi, per i tifosi.

Il tavolo con i diversi broadcaster è ancora aperto, ma quest’ultimi non sembrano affatto aperti alla possibilità di trasmettere le dirette gol o le intere partite senza far sottoscrivere alcun abbonamento. Una delle opzioni che si sta facendo strada nelle ultime ore è quella di dare questa opportunità almeno agli anziani nelle RSA, in quanto facenti parte del segmento di popolazione più duramente colpito da questa pandemia e offrendo così loro un momento di ristoro.