Lutto nel mondo dello sport: “Eri una leggenda, ti ricorderemo per sempre”

Una brutta notizia ha spezzato la serenità degli amanti della ginnastica: lo sport di tutto il mondo piange la scomparsa di una vera e propria leggenda: è morto a 64 anni Kurt Thomas, ex atleta statunitense e primo ginnasta del suo Paese a vincere una medaglia d’oro ai Campionati del mondo. Thomas che era specializzato in diverse discipline tra cui le parallele era molto popolare all’epoca e fece il suo esordio anche nel cinema con il film Gymkata che si rivelò però un vero e proprio flop.

Nelle scorse ore è stato ricordato anche dalla leggenda della ginnastica rumena Nadia Comaneci. Kurt Thomas è morto a ridosso del week-end a causa di un ictus. La notizia è stata ufficializzata dalla famiglia dell’ex atleta che si è spento a 64 anni. Dopo un malore accusato il 24 maggio per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto il panorama sportivo americano è in lutto per un atleta diventato alla fine degli anni ’70 una vera e propria icona della ginnastica. (Continua a leggere dopo la foto)

























Thomas era tutto: forza fisica, armonia dei movimenti e grande elasticità per Thomas che è stato il primo americano a vincere una medaglia d’Oro per il suo Paese ai Mondiali di ginnastica nel 1978 nella specialità delle parallele e all-around. Un successo replicato poi in patri nel 1979. Dopo aver collezionato tantissimi successi, e partecipato alle Olimpiadi, Kurt Thomas decise di ritirarsi nel 1980. (Continua a leggere dopo la foto)























Poco dopo, precisamente 5 anni più tardi, fece il suo esordio nel cinema nelle vesti di protagonista di un film di arti marziali dal titolo Gymkata. Un prodotto che si rivelò però un flop al punto da guadagnare anche una nomination ai Razzie Awards, la parodia degli oscar per i film considerati i “peggiori “ della stagione. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo la carriera da allenatore, Thomas era diventato anche opinionista e commentatore televisivo. Tanti i messaggi social, tra cui quello di Nadia Comaneci l’atleta romena considerata la più grande ginnasta ed una delle più grandi atlete del XX secolo: “Tutti noi della famiglia della ginnastica siamo rattristati, scioccati e devastati dalla morte di Kurt. Amore per la famiglia”.

