Grave lutto per Rino Gattuso: l’allenatore del Napoli ha perso la sorella. La ragazza, 37 anni, aveva avvertito un malore il 3 febbraio scorso: all’epoca Gattuso si trovava a Genova in trasferta per la partita contro la Sampdoria. Francesca Gattuso era stata ricoverata presso l’ospedale di Varese e il tecnico aveva subito lasciato la città ligure per correre da lei. Dopo un intervento d’urgenza la donna era stata ricoverata in terapia intensiva.

Per via di quel dramma familiare, Rino Gattuso aveva anche saltato la conferenza stampa di quel giorno. Ora il dramma. Un lutto tremendo per uno dei calciatori e allenatori più amati e seguiti del nostro paese. Sua sorella Francesca è morta. Aveva solo 37 anni. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell'ex milanista sia lo stesso allenatore, che, in città, ha anche un'attività commerciale.

























L'allenatore del Napoli ha appreso la tragica notizia della scomparsa della sorella Francesca mentre si trovava a Castel Volturno, nel centro di allenamento della squadra che allena. Ovviamente ha lasciato subito il campo e si è messo in viaggio. Per il momento non si sa nulla di più riguardo la morte di Francesca Gattuso. Coronavirus? Lo penseranno in molti ma per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli.















All'epoca del malore, era stata la moglie ad avvisare Gennaro Gattuso di quel che era successo a sua sorella. Una volta appresa la notizia, in preda all'ansia e alla preoccupazione, ha persino smesso di parlare con la sua squadra. Poco dopo è partito per raggiungere sua sorella. Non è chiaro se dopo il malore di febbraio la ragazza si fosse ripresa oppure no. Probabilmente nelle prossime ore si saprà qualcosa in più.











Gennaro Ivan Gattuso, detto Rino è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Tutti lo conoscono come Ringhio per via della sua grinta e della determinazione. Uno sportivo molto amato da tutti che sta vivendo un momento davvero terribile.

