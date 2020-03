Calciatore di Serie A si risveglia dal coma dopo 3 anni. Il malore in campo, oggi il miracolo

A distanza di quasi tre anni dall’ictus che lo colpì durante una partita amichevole, Abdelhak ‘Appie’ Nouri si è svegliato dal coma. Il 22enne di origini marocchine si sentì male durante il match tra il suo Ajax e il Werder Brema. Nouri, all’epoca considerato uno dei talenti più promettenti dei lancieri, ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa.

"​Ci prendiamo cura di lui – ha dichiarato suo fratello Abderrahim, che ha dato la notizia, ospite della trasmissione olandese De Wereld Draait Door – devo dire che da quando è tornato a casa sta molto meglio. Ha capito dov'è, mangia, ma non può alzarsi dal letto. Dipende da noi, ma nei giorni buoni riusciamo a parlare con lui. A volte si commuove e spesso sorride. E in quelle occasioni apprezzi davvero l'importanza di un sorriso".



















"Crediamo in un miracolo, certamente! – ha spiegato il fratello del calciatore – Questa è una prova molto difficile per noi ma facciamo del nostro meglio e cerchiamo di prenderci cura di lui nel miglior modo possibile". Il giovane, oggi 22enne, era uno dei più promettenti giocatori dell'Ajax. Al momento dell'ictus era stato appena eletto miglior giocatore della stagione nella seconda divisione olandese, nella seconda squadra dei Lancieri.















Già a un anno dal ricovero Abdelhak 'Appie' Nouri ha dato segnali di miglioramento, anche se ancora non è dato sapere in che percentuale potrà recuperare la piena funzionalità cerebrale. Ma la notizia del suo risveglio, seppur avvenuto in un momento di grande emergenza dovuta alla pandemia del coronavirus, ha fatto gioire il mondo dello sport.









Prima del debutto nella serie maggiore, Abdelhak Nouri giocava nello “Jong Ajax” la squadra giovanile dell’Ajax. Aveva giocato con loro nella stagione 2016-2017 alla fine della quale è stato votato come “Il miglior calciatore della stagione”. Ha debuttato il 21 settembre del 2016 nella partita di Coppa d’Olanda contro il Willem II.

