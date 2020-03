Brutto momento per Cristiano Ronaldo: la mamma Maria Dolores dos Santos è stata portata d’urgenza in ospedale per un ictus. La donna è ricoverata in Portogallo e presto, a quanto pare, sarà raggiunta dal figlio che è preoccupatissimo per le condizioni della donna. Ora sembra che la donna, 65 anni, si sia stabilizzata ma i medici sono rimasti molto vaghi per mantenere la privacy di Maria Dolores dos Santos alla quale Cristiano Ronaldo è legatissima. Ma cosa è successo alla donna?

Come ha detto radio 88.8 JM/FM e come ha scritto anche il giornale di Madeira, la donna avrebbe avuto un ictus. Immediata la corsa in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Per il momento sembra rispondere bene alle cure ma le sue condizioni sono serie. Ma è ancora presto per cantare vittoria. Serviranno almeno 24-48 ore affinché si possa dire che sia fuori pericolo. Quando la donna è arrivata in ospedale, è stata sottoposta a una serie di controlli che hanno confermato l'ictus.



















Tutto è avvenuto molto velocemente e alla donna sono stati somministrati tutti i farmaci del caso: in certe situazioni la rapidità è fondamentale soprattutto per evitare problemi come la paralisi. Una notizia che ha sconvolto Cristiano Ronaldo che è legatissimo a sua madre. La donna trascorre buona parte dell'anno insieme al figlio: prima a Madrid, ora a Torino. Il legame tra i due è fortissimo anche perché, quando Ronaldo aveva 19 anni, suo padre morì.















La donna ha quindi cresciuto Cristiano praticamente da sola, non senza problemi. E ha tirato su un fenomeno. Anzi, il fenomeno che tutti conosciamo. Un altro brutto spavento per Cristiano Ronaldo che si trova di nuovo di fronte a un problema di salute della madre. Lo scorso anno la donna aveva raccontato in un'intervista di essersi sottoposta a un intervento per la rimozione di un tumore al seno, il secondo.











In passato era già stata operata per un tumore all’altro seno. “Sono stata operata a Madrid – aveva detto la donna nell’intervista – e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia”. Ora tutti ci auguriamo che la signora Maria Dolores si rimetta quanto prima.

