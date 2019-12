Sport in lutto, il figlio dell’allenatore muore a 24 anni

Volley in lutto. Una tragedia che fa sprofondare nella tristezza più nera Fornacette e il mondo dello sport che si stringe attorno all’allenatore della Folgore Pallavolo San Miniato, Fabio Bonistalli. È venuto a mancare, infatti, nella mattinata di ieri il figlio Mirco: 24 anni e un coraggio da leoni che gli ha permesso di crescere regalando gioia e soddisfazioni ai suoi cari nonostante la disabilità che gli imponeva piccole grandi sfide quotidiane. La richiesta di aiuto al 118 è scattata verso le 11 di domenica con la centrale che ha inviato all’abitazione di Fornacette due ambulanze, una con medico a bordo. Purtroppo però la determinazione dei sanitari non è bastata. Mirco non ce l’ha fatta: i soccorsi si sono rivelati inutili per trattenerlo accanto ai tanti che gli volevano bene. Continua dopo la foto















La notizia ha raggiunto il padre proprio prima dell'inizio della partita della giovanile a Cecina. Quindi la corsa a Fornacette per dare conforto alla moglie, anche lei molto conosciuta in Valdera. Il cordoglio è grande. E come sempre è difficile esprimerlo a parole. Ma tanti vogliono abbracciare idealmente la famiglia. Sulla pagina Facebook della Folgore compare un messaggio denso di affetto, mestizia e partecipazione.















«Questa mattina, improvvisamente, è venuto a mancare Mirko Bonistalli, il figlio di Fabio, allenatore del settore giovanile giallorosso. Il consiglio direttivo della Folgore e tutti i suoi tesserati si stringono attorno a Fabio e alla sua famiglia in questo momento». Sotto scorrono numerosi messaggi di lutto e di vicinanza al genitori, Sabrina e Fabio. La salma viene composta nella casa dei Bonistalli. Tantissime persone già dopo poche ore si uniscono al dolore dei genitori.











E domenica pomeriggio, anche se i manifesti mortuari non erano ancora stati affissi, erano in molti a sapere del lutto che ha colpito questa famiglia. Il funerale si è svolto il 3 dicembre alle 14,30, nella chiesa della Regina Pacis di Fornacette.

Fabio Bonistalli, è allenatore della squadra under 16 femminile della Folgore San Miniato, in Prima divisione. Molti lo stimano e lo conoscono, è anche il secondo allenatore della squadra impegnata nel campionato regionale di serie C femminile. Anche la Pallavolo Casciavola si stringe intorno alla famiglia Bonistalli; Fabio è stato allenatore della prima squadra nella stagione di serie C 2016/2017. Da parte della società, che si stringe vicino ai genitori, tutta e dei suoi tesserati e sostenitori le più sentite condoglianze a Fabio per la gravissima perdita. —

