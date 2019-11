Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda metà del campionato per il Napoli?

Sarà che quest’anno le due pretendenti allo scudetto stanno concedendo veramente poco alle altre, sarà che alcune squadre hanno avuto un exploit incredibile – ad esempio il Cagliari –, è certo che il Napoli non è riuscito ad emergere in questa prima parte di campionato. Attualmente la squadra di Ancelotti non vince in campionato da quattro partite, e – visto l’epilogo turbolento di alcune di queste – le polemiche tardano ancora a placarsi.

A pesare sugli animi degli azzurri sono stati anche gli impegni europei, veramente dispendiosi in fatto di forze impiegate. Molti, però, hanno l’impressione che dopo l’improvvisa rottura data dal caso del ritiro di Castel Volturno e i provvedimenti presi dal presidente De Laurentiis le cose potrebbero cambiare. È abbastanza improbabile, infatti, immaginare una vera e propria “epurazione”, ma comunque era già scontato che alcuni pezzi della squadra potessero essere venduti già a Gennaio, per incamerare risorse da reinvestire.

Napoli’s head coach Carlo Ancelotti hugs defender Faouzi Ghoulam at the end of the Italian Serie A soccer match between SSc Napoli and Frosinone Calcio at the San Paolo stadium in Naples, 8 december 2018

ANSA / CIRO FUSCO