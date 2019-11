Lutto devastante nel mondo del calcio: la figlia del noto calciatore è morta. Aveva solo 5 anni

Il mondo del calcio italiano è ancora una volta sotto choc: un lutto grave ha colpito la Lucchese e la comunità di tifosi toscani: a Michel Cruciani, calciatore 33enne della formazione rossonera, è toccato assistere impotente alla morte della figlioletta, Victoria. La bimba aveva 5 anni, era nata prematura e finora era stata costretta a ricorrere a cure continue negli Stati Uniti, oltre a subire due operazioni. Una battaglia che, purtroppo, non è servita per darle un futuro. Una battaglia che la famiglia non ha condotta da sola: per aiutarla a sostenere le terapie costose e i viaggi in America (così da aiutare la piccola e tentare il tutto per tutto sì da favorirne la speranza di guarigione) si erano prodigati sia il mondo del Wrestling, organizzando alcune iniziative benefiche, sia Francesco Totti, ex capitano ed ex dirigente della Roma. In un video pubblicato su Facebook proprio l’ex ‘dieci’ della ‘magica’ e della Nazionale aveva rivolto un appello perché allo spettacolo accorresse il maggior numero di persone per un fine tanto importante quanto umano. Continua a leggere dopo la foto















Purtroppo però per la piccola non c'è stato nulla da fare: una notizia terribile per tutti. Dirigenti, tecnici, compagni di squadra e calciatori che in passato hanno diviso la maglia con Michel Cruciani (tra cui quelli della Casertana e del Benevento oltre al Siena) sono rimasti scioccati da quanto accaduto.









"Siamo sconvolti dal dolore e distrutti da una notizia del genere – fa sapere la dirigenza della Lucchese – e siamo più che mai vicini a Michel e alla sua famiglia così duramente colpita. Siamo tutti in lacrime. Faremo sentire in ogni maniera possibile la nostra vicinanza e il nostro affetto verso il nostro giocatore e i suoi cari, che idealmente abbracciamo in questo terribile momento".







Il giocatore è volato subito in Bulgaria (era lì che viveva la piccola Victoria) per dare l'ultimo saluto alla bimba e partecipare alla cerimonia funebre che, a giudicare da quanto si è appreso, verrà celebrata nella giornata di mercoledì. Domenica prossima, in occasione della partita di campionato contro la Fezzanese, la Lucchese scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d'inizio verrà anche osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la piccola Victoria, strappata così in fretta alla vita e all'affetto dei suoi cari.

